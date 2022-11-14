「這一味」竟是高粱酒傳奇風味之一　老饕：難得一遇

曾經在網路、3C產品還不發達的年代，一些簡單的玩具就能讓小孩子消磨掉大半時間，許多網友說起懷舊兒時玩具，除了紙娃娃、四驅車外，吹泡泡膠也是大家心頭好，那個獨特淡淡的泡泡膠香氣，陪伴許多人的童年時光。但大家可能不知道，「泡泡膠味」不僅只是回憶的味道，竟然還是可遇不可求、讓一瓶陳年老酒身價暴漲、讓許多酒饕趨之若鶩的高粱酒界傳奇風味之一！
說到陳酒特殊風味，「泡泡膠」與「人蔘」、「葡萄」風味堪稱金酒70年創廠以來的三大秘藏之味，除了不少老饕已在86年白金龍與100年白金龍身上品嘗過人篸與葡萄味的稀有口感，還有泡泡膠風味同樣難得一遇，而近期黑松公司推出的年度壓箱寶，限量解封的2012年灌裝的千日醇10年老酒，就正帶著令眾多老饕窮盡千金、難得一遇的優雅泡泡膠味，震撼酒界市場！這款千日醇10年老酒不但擁有高粱酒界的秘藏風味之一，酒體更是扎實協調，酒酯滑順豐厚，如雨後森林的原木清香，入口瞬間芭樂乾等蜜餞陳香在口中堆疊，尾韻濃郁的高梁、小麥等穀類爽淨餘香綿延不散，品飲質感不同凡響，這款舊時代情懷老酒令人意猶未盡。
此外58金高千日醇10年老酒特仕版包裝更是別出心裁，延續千日醇系列外盒的經典設計，更特別以書法題字「拾年」，蘊含「拾得珍貴情誼」之情；盡納時光淬煉與珍稀之意，就像日益醇厚的千日醇，讓時間收穫豐厚的心意。而且除了包裝特別，陳化10年的千日醇老酒，瓶身雙龍樣式還是市面上罕見的老酒專屬黑白酒標，充滿年代記憶，凸顯珍貴。
黑松公司在計畫性儲酒的長遠規劃下，將58金高儲放於特有的老酒熟成倉中，透過獨特的微厭氧環境讓陳化效果更好、陳香更醇厚，各年份千日醇老酒皆呈現不同的酒體風味與香氣，現今限量解封6,000瓶的「58金高千日醇10年老酒特仕版」一開瓶即可享受高年份老酒的罕見獨特風味！即日起於全台各地區酒類專賣店限量販售、11月16日起7-11超商開放預購，建議售價980元(實際價格及庫存，依各通路為準)，拾得情誼，年年更香醇，趕緊手刀搶購，感受十年有陳的秘藏之味！