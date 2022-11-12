Xbox Series S超限時優惠只到明天　7980元就能帶回家

台灣微軟Xbox推出「Xbox Series S 雙 11」驚喜獨家優惠活動，從昨（11）日開始至明（13）日，只要於台灣微軟官方指定經銷商購買Xbox Series S，玩家就能以雙11限時驚喜價新台幣7980元，入手喜歡的次世代主機，限時快閃活動絕不可錯過。
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微軟表示，Xbox Series 讓玩家以最實惠的價格輕鬆享受次世代遊戲體驗，具備更快的載入時間讓玩家享有更多的玩樂、更少的等待。搭配Xbox Game Pass全數位化的遊戲庫，內含超過數百款的遊戲如近期接連推出的熱門大作《瘟疫傳說 2：安魂曲》(A Plague Tale: Requiem)、《女神異聞錄 5 皇家版》(Persona 5 Royal )，以及好口碑獨立遊戲《廖添丁 - 稀代兇賊の最期》等遊戲。
微軟指出，本次優惠活動僅限特定Xbox授權經銷商與指定通路，包括Game 休閒館、Momo 購物網、Pchome 24h購物、三井 3C 、小王子電玩、巴哈姆特商城、地下街軟體世界、法雅客、勁多野電玩、哈 Game 族、恐龍電玩、普雷伊、順發、新世紀電玩休閒館遊戲巨蛋、遊戲達人（日本橋電玩部）、電玩國度、德周 TV Game 、遠傳 friDay 購物、摩力科、蝦皮購物（ Xbox 品牌旗艦館）、燦坤，參與本活動特定門市請洽以上經銷商通路洽詢。