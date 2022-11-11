護理系女神「手指少1截」被抓包！親揭恐怖故事：見骨了

▲護理系女神謝侑芯，分享手指少一截的原因。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲護理系女神謝侑芯，分享手指少一截的原因。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-11 19:48:09

被封為「護理系女神」的人氣網美謝侑芯，日前和辣妹好友們一同共遊歐洲，也拍下了許多性感照片，大膽的作風迅速掀起大家關注。沒想到卻有眼尖的網友發現，謝侑芯的無名指竟然少了一截，對此，謝侑芯本人也親自解釋了。

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謝侑芯今（11）日在IG分享，這是她第一次來到義大利，也讓她想起家裡開鐵工廠的爸爸，曾遠赴義大利談生意，結果被騙錢倒帳，甚至淪落到工廠、房地產被法拍的故事，「不過，不完全是這筆義大利外貿生意啦，世界各地也是很多騙子！」

▲護理系女神謝侑芯，分享手指少一截的原因。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲謝侑芯和辣妹好友們共遊歐洲，也發生許多好玩的事情。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
謝侑芯接著提到，有關於無名指少一截的原因，「太多人問了！雖然我解釋n次拉～」原來早在國中畢業的那年暑假，在家幫忙工作的謝侑芯，就不小心在使用油壓機台時分心，造成手指當場壓斷，直接見骨，也把爸爸嚇到快暈過去。

她回憶當下感受，「其實就是一瞬間沒知覺，長大打玻尿酸嘴唇還比較痛，那時反而是被血腥畫面嚇到居多」，雖然有送到醫院把手指接回去，但最終還是惡化了，「末端發黑判定截肢。」

最後，謝侑芯仍保持樂觀心情說著，「很多人會小心翼翼的問我，好像怕我會難過自卑，不過我真的完全接受它也沒有因此自卑怎樣的～還好不是大拇指所以完全沒有影響生活，也還好不是中指，不然以後怎麼跟人吵架？」（編輯：詹鎰睿）

▲護理系女神謝侑芯，分享手指少一截的原因。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲可以明顯看見，謝侑芯的右手無名指少一截。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲護理系女神謝侑芯和百萬網美「」，穿浴袍和凱旋門合影。（圖／翻攝自謝侑芯IG）
▲護理系女神謝侑芯，日前才和百萬網美「Yumi.k」穿浴袍和凱旋門合影，造成轟動。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

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