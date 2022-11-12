Uber Eats慶週年打造實體夜市攤　連三週北中南樂團開唱

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像是11/12在華山有美秀集團以及從《原子少年》火星出道的超人氣男團「FEniX」，隔一天11/13有知名獨立樂團「告五人」。下一週台中場11/19有金曲新人獎得主「壞特?te」壓軸，11/20有「理想混蛋」。最後一場在高雄11/26和11/27分別有「麋先生」、「宇宙人」壓軸登場。
活動共計70間商家參加，首站台北場集結四大夜市知名攤商，包含師大夜市「師園鹽酥雞」、饒河夜市「福州胡椒餅」、獲米其林指南推薦的士林廟口「阿輝麵線」及寧夏夜市「林振櫂燒麻糬」。台中有以獨門塔香炸雞聞名的「巷口炸雞」、植感早午餐店「AOZA熬咋」及來自彰化的排隊名店「阿三肉圓」等。高雄場則將有知名YouTube節目「木曜4超玩」推出新餐飲品牌「木曜食堂」首次亮相新品嚐鮮、必比登推薦的70年老字號「橋仔頭黃家肉燥飯」等。
以夜市為主軸，經典夜市遊戲不可少，全新打造六週年專屬主題專車，消費者可至主題專車挑戰彈珠台、套圈圈、接棒子遊戲，與主題專車或夜市地景裝置拍照打卡，新用戶下載App、既有用戶出示App畫面，完成上述指定任務就有機會獲得品牌獨家設計珍奶購物袋、飲料杯套、環保水壺、口罩、Uber One 悠遊卡、Uber Eats 優惠序號及 Uber 乘車優惠等好禮。
於活動現場餐廳及商家合作夥伴單筆消費滿299元，並使用LINE Pay付款，可獲LINE Pay贈限量紅包1個，最高可抽LINE POINTS 66點！到LINE Pay攤位出示活動現場LINE Pay付款紀錄、拍照打卡，還有機會獲得最高 LINE POINTS 666點紅包，及其他多項LINE FRIENDS好禮，人人都有獎。此外，於 Uber Eats App 中「潮有市」活動頁面指定店家消費，結帳時透過LINE Pay綁定的信用卡或簽帳金融卡付款，也可獲贈限量紅包1個，最高可抽LINE POINTS 66點。