2022高雄漾藝博覽會　展現青年無設限的藝術漾貌

▲藝術家劉思伶獲2022漾藝博台灣福興企業獎。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.11）
▲藝術家劉思伶獲2022漾藝博台灣福興企業獎。（圖／記者陳美嘉攝，2022.11.11）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-11-11 20:53:38

「2022高雄漾藝術博覽會」今(11)日起至11月13日止，於駁二藝術特區蓬萊B4倉庫展出，共展出60位藝術家、超過470件作品。除開放徵件的「藝術新銳區」外，今年另有以駐地高雄為方式策展的「主題特展區－很慢．現挽hiān-bán」，及數位藝術「NFT特展區－夢回數位孿生之詩」，展現青年創意奔放無設限的藝術漾貌。

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高雄市政府文化局副局長林尚瑛表示，高雄漾藝術博覽會是台灣第一個以40歲以下、未有畫廊經紀約的青年藝術家為主體的藝博會，在經歷8年的推動下，許多優秀的新銳藝術家們獲得更多被看見的機會。

▲「2022高雄漾藝術博覽會」共展出60位藝術家、超過470件作品。（圖／高市府文化局提供）
▲「2022高雄漾藝術博覽會」共展出60位藝術家、超過470件作品。（圖／高市府文化局提供）
藝術新星獎得主中，湛文甫作品關注歷史建物與城市遺跡，運用影像攝影與拼貼保留過去的生活印記；旅台十年的澳門藝術家廖家豪至花蓮取石材創作，以溪石、黑花崗石鑽鑿出輕盈精緻的石雕作品；藍郁棠利用雕塑、攝影及錄像作品，無厘頭卻豁達地探討社會中的「見與不見」。

而獲台灣福興企業獎的劉思伶，攝影作品出自於日常生活的觀察，經過重組排列形成如幻象般的抽象畫面，獨特且富實驗性。

「2022高雄漾藝術博覽會」共分為三大展區，「藝術新銳區」自147位投件者中選出37位藝術家參展，作品主題豐富多元；「NFT特展區－夢回數位孿生之詩」邀請台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所專任助理教授羅禾淋策展，「以夢為題」探討元宇宙世代下，NFT藝術對於虛擬與真實世界的複製與同步。除了漾藝博現場，作品也同時在NFT數位平台akaSwap的「2022高雄漾藝博專區」虛擬展間線上展出。

同時間，高雄藝術博覽會也於駁二P2、P3倉庫展出十周年特展，延續了往年「東南亞及東北亞藝術交會平台」的宗旨，規劃「現代水墨主題特展」、「東南亞當代藝術主題特展」、「ART&LOVE百寶圖」三大展區，邀請數十家國內外具指標性的畫廊共襄盛舉。

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