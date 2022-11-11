2022高雄漾藝博覽會　展現青年無設限的藝術漾貌

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藝術新星獎得主中，湛文甫作品關注歷史建物與城市遺跡，運用影像攝影與拼貼保留過去的生活印記；旅台十年的澳門藝術家廖家豪至花蓮取石材創作，以溪石、黑花崗石鑽鑿出輕盈精緻的石雕作品；藍郁棠利用雕塑、攝影及錄像作品，無厘頭卻豁達地探討社會中的「見與不見」。
而獲台灣福興企業獎的劉思伶，攝影作品出自於日常生活的觀察，經過重組排列形成如幻象般的抽象畫面，獨特且富實驗性。
「2022高雄漾藝術博覽會」共分為三大展區，「藝術新銳區」自147位投件者中選出37位藝術家參展，作品主題豐富多元；「NFT特展區－夢回數位孿生之詩」邀請台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所專任助理教授羅禾淋策展，「以夢為題」探討元宇宙世代下，NFT藝術對於虛擬與真實世界的複製與同步。除了漾藝博現場，作品也同時在NFT數位平台akaSwap的「2022高雄漾藝博專區」虛擬展間線上展出。
同時間，高雄藝術博覽會也於駁二P2、P3倉庫展出十周年特展，延續了往年「東南亞及東北亞藝術交會平台」的宗旨，規劃「現代水墨主題特展」、「東南亞當代藝術主題特展」、「ART&LOVE百寶圖」三大展區，邀請數十家國內外具指標性的畫廊共襄盛舉。