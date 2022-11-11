新北耶誕城開城首日！Disney+主題人氣爆棚 現場人潮曝
今日為新北耶誕城開城首日，現場湧進民眾搶先看「Disney+ 嘉年華篇」3D光雕投影秀，有《冰雪奇緣》超人氣角色艾莎施展冰雪魔法開場以及《汪達與幻視》、《尋找多莉》的緊湊氛圍、最後進入《美女與野獸》、《魔法滿屋》的夢幻魔法世界，各個經典場景都在耶誕主燈秀中與大家見面，有家長帶著喜愛冰雪奇緣的小朋友提早歡度耶誕節，還有穿著聖誕節主題服裝的遊客興奮搶拍雪寶耶誕樹，現場也有警力控管人潮，預計今年耶誕城又將為新北帶起一波觀光潮。
新北耶誕城開城首日吸引遊客參觀，尤其今年的冰雪奇緣深受小朋友喜愛，現場可以看到許多父母帶著穿著可愛公主服裝的小朋友，體驗宛如冰雪魔法現場的新北耶誕城，讓小朋友開心直呼「我有看到艾莎、安娜還有雪寶，很喜歡他們」。此外，也有民眾身穿相當應景的聖誕節服裝與雪寶聖誕樹湖影，並透露「自己其實已經很久沒有來耶誕城，今年是迪士尼才趕快來看，覺得迪士尼燈光秀相當不錯，特別打扮來應景開箱」。
新北歡樂耶誕城「主燈秀」已於今日開展，以市府大樓北面牆面為載體，白天從遠處望去便能一眼看見市府大樓上浮現優雅透亮的冰晶雪花，象徵著今年雪白之城的主題，一到夜晚，化身光彩奪目的大型光雕投影秀，白天、夜晚呈現截然不同的視覺感受。本次主燈光雕投影秀從11月11日(五)起到明(112)年1月2日(一)止，每日17:30-22:00每半點、整點展演一次（22:30-24:00為無聲版）。
今年新北歡樂耶誕城集結Disney+旗下超人氣角色的設計，獲得大人、小朋友的喜愛，開城首日就吸引不少人潮到場參觀，相信越接近耶誕節時，也會有更多的民眾到場體驗節日氣氛，提醒民眾可搭乘大眾交通運輸至現場。高鐵、台鐵搭至板橋站，國道客運至板橋轉運站，雙北市區可搭捷運板南線或環狀線至板橋站，或搭乘車頭LED顯示「本車行經新北歡樂耶誕城」的公車至板橋公車站、新北市府站，下車步行前往會場，就能避開大量車潮，開心快樂度過美麗夜晚。