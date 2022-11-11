改善危險路口與通學步道　劉世芳：黃偵琳出力甚多

左楠區市議員參選人黃偵琳今 (11) 日出席立法委員劉世芳舉辦之「後昌路人行環境改善工程會勘」。因後昌路人行道品質亟待改善，接獲陳情後，立委劉世芳向營建署爭取到前瞻計畫預算，惟計畫內容尚須調整，重視行政效率的劉世芳特別邀請營建署副署長吳宏碩南下會勘，並做成決議計畫修改後儘速提報，營建署會以預算支持。

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▲左楠區市議員參選人黃偵琳今(11)日出席立法委員劉世芳舉辦之「後昌路人行環境改善工程會勘」。（圖／記者郭凱杰翻攝）

劉世芳表示，感謝營建署支持改善人行道路與通學步道，此計畫服務處執行長黃偵琳出力甚多，雖然她目前是議員候選人，還是請她出席會勘。黃偵琳表示，協助委員向中央爭取經費，是平日就在做的工作，很感謝委員邀請營建署副署長南下會勘，後續進度會持續追蹤，希望早日能讓後昌路、加昌路、軍校路、右昌街的人行步道進行改善，讓莒光國小與右昌國小的學童有更安全的環境。

會勘先於莒光國小由高雄市政府秘書長郭添貴及養工處處長林志東做簡報計畫內容。立委劉世芳指出，高雄市政府提報的後昌路人行環境改善計畫需約 1 億 4 千萬元，爭取到前瞻預算之後，但營建署卻尚未核定，原因出在計畫內容仍須修改，「與其公文旅行，不如現場會勘，很感謝營建署吳宏碩副署長願意以預算支持」。