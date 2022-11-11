才剛認離婚！陳昭榮赴日「家當全沒了」驚魂20hr　結局曝

▲陳昭榮終於找到包包，讓他非常感動。（圖／翻攝自陳昭榮臉書）
▲陳昭榮終於找到包包，讓他非常感動。（圖／翻攝自陳昭榮臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-11 21:56:542022-11-11 21:58:08

54歲的「本土劇一哥」陳昭榮，近年來逐漸將事業移至日本發展，鮮少在台灣拍戲，日前也才證實和太太離婚的消息，引起外界熱議。不過，人在日本的陳昭榮，昨（10）日卻發生遺失包包的狀況，所有家當都在裡面，讓他心急如焚，幸好今天終於傳出好消息。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前人在日本出差工作的陳昭榮，10日突然發文表示，為了幫友人搬行李，卻不小心遺留自己包包在電車月台的椅子上，「我所有的家當、證件、攝影、錄音設備全部都在包包裡 ~」讓他一整天都心神不寧，只好趕快通知日本同事幫忙協助。

▲陳昭榮今日終於找到包包，讓他非常感動。（圖／翻攝自陳昭榮臉書）
▲陳昭榮表示，車站人員還幫忙他把包包從京都丹波橋送到大阪京橋，相當貼心。（圖／翻攝自陳昭榮臉書）
所幸，經過大約20個鐘頭後，陳昭榮再度發文報喜，「一直等待京阪JR 站訊息、一早通知日本同事…我的背包找到了！」也讓他激動直呼，「天啊…真的嗎？」後來才趕緊衝到大阪京橋 （京阪電車）失誤招領處認領包包，裡面的所有家當通通沒事。

失而復得的包包驚魂記，也讓陳昭榮十分感謝日本國民，「我很感動…日本國民善良的品德、讓我一時的疏忽…可以順利解決我的困境。我很感激…這位不願意留下姓名、他一定不知道…他大大幫助了千里迢迢從台灣來日本出差的我！我很感恩…這份陌生的大恩情、希望有機會相遇、回報善緣。」（編輯：詹鎰睿）

▲陳昭榮遭離職員工爆料「慣老闆」行徑。（圖／NOWnews影像中心）
▲陳昭榮直播、電商經營有聲有色，日前也才證實與太太離婚的消息。（圖／NOWnews影像中心）

陳昭榮離婚「和拆夥時間重疊」　葉全真無奈發聲了

陳昭榮前妻發聲了！4字證實婚變　簽字時間點曝光

陳昭榮夜會熟女！認了早已離婚：和前妻關係很好

阿翔辣妻「掃人臉遭退貨」！航警見護照尷尬了：越描越黑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀