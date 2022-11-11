才剛認離婚！陳昭榮赴日「家當全沒了」驚魂20hr 結局曝
54歲的「本土劇一哥」陳昭榮，近年來逐漸將事業移至日本發展，鮮少在台灣拍戲，日前也才證實和太太離婚的消息，引起外界熱議。不過，人在日本的陳昭榮，昨（10）日卻發生遺失包包的狀況，所有家當都在裡面，讓他心急如焚，幸好今天終於傳出好消息。
目前人在日本出差工作的陳昭榮，10日突然發文表示，為了幫友人搬行李，卻不小心遺留自己包包在電車月台的椅子上，「我所有的家當、證件、攝影、錄音設備全部都在包包裡 ~」讓他一整天都心神不寧，只好趕快通知日本同事幫忙協助。
所幸，經過大約20個鐘頭後，陳昭榮再度發文報喜，「一直等待京阪JR 站訊息、一早通知日本同事…我的背包找到了！」也讓他激動直呼，「天啊…真的嗎？」後來才趕緊衝到大阪京橋 （京阪電車）失誤招領處認領包包，裡面的所有家當通通沒事。
失而復得的包包驚魂記，也讓陳昭榮十分感謝日本國民，「我很感動…日本國民善良的品德、讓我一時的疏忽…可以順利解決我的困境。我很感激…這位不願意留下姓名、他一定不知道…他大大幫助了千里迢迢從台灣來日本出差的我！我很感恩…這份陌生的大恩情、希望有機會相遇、回報善緣。」（編輯：詹鎰睿）