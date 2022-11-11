「盧秀燕百分之百高票連任」　朱立倫籲留心對手出奧步

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朱立倫助講時，盛讚盧秀燕是全台灣第一名的市長，4年完成很多過去無法達成的建設，讓空氣變乾淨、政治變陽光、經濟變活水，自己身為全台灣唯一做過16年縣市長的人，都為她感到驕傲。
朱立倫說，盧秀燕在台中的優異表現，全國民眾看得很清楚，民進黨根本不必想選，她百分之百高票連任。朱立倫批評民進黨執政沒半步、選舉到就出奧步，他擔心在最後關鍵，民進黨會用奧步拗到贏，呼籲台中人用選票發揮正義感、支持善良正義、會做事的盧秀燕，讓奧步黨沒機會。
盧秀燕宣講時細數自己的政續，包括提高生育津貼、興建多座國民運動中心、首推疫苗快打站、實施小黃公車，恢復胡志強時代的老人健保補助等。她強調自己抱著感恩的心，一直沒忘記對選民的承諾，前後講了6次「盧秀燕說到做到」。
盧秀燕說，自己和張清照是「全國各縣市配合最好的市長和議長」，兩人團結合作、建設一直做，合力讓海線更進步。興建中的清水國民暨兒童運動中心，完全用市府自有財源調度，不必看別人臉色。在她的治理下，台中市民調獲得最宜居城市、最幸福城市、生活品質第一、教育評比第一、全國年輕人最想移居城市第一名，但對手為了不讓她當選，硬拗她都沒有建設。
她批評對手講政見、開支票都很容易，但「不能兌現也是無用」，並以老人健保補助為例，8年前林佳龍競選時承諾會繼續實施，做不到一兩年就取消，害老人家每個月多繳826元，這些錢夠繳全家的水費，「選錯一個市長，4年就要多繳4萬，可以買3台洗衣機」。