張善政、李鴻源抹黑桃園工程　工務局長打臉、痛斥造謠

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賴宇亭說，今天滑手機突然聽到李鴻源所說的話，非常令人失望，政治工作者要有所本說話，尤其是當過公共工程會主委的人，一定要為工程人員的表率才對。李鴻源是工程會工程標案管理系統的過客，承辦人員事務官90年到現在點點滴滴累積的努力，竟然被李鴻源拿來一而再、再而三的打擊基層人員的士氣，實在讓人太難過了。
賴宇亭說，捷運綠線工程是互助營造、大陸工程、日大豐、大林組等優良廠商承建；今天剛決標的亞矽創研發中心，以及會展中心是根基營造承攬，圖書總館是春原營造；另外，區段徵收工程的施工廠商有皇昌、利德、德昌、春原、雙喜、開源等，都是優質的廠商，社宅工程有潤弘、建國、華大成参與。
賴宇亭表示，技術服務廠商包括臺灣世曦、中興顧問、亞新工程顧問、TYL、美商美聯、美商傑明、和建、世合、惇陽、拓緯大、中型顧問公司；建築師更是非常多中年優秀建築師來参與。
賴宇亭說，這8年在桃園的工程人員念茲在茲把工程做好、找到好廠商，這幾年合作的廠商，應該是上百家左右了。優良廠商、體質沒那麽好的廠商，全體的工程司都努力的帶好。「我一直非常尊重李鴻源主委的，今天徹底難過、錯愕，我們可以支持不同人，但請勿造謠」。