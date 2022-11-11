11歲童遭蛇咬過世！求救沒被當真　粗心爸依過失殺人起訴

▲澳洲發生一起離奇命案，一位11歲的男童被蛇咬了後，回家向爸爸求助，但爸爸卻沒有認真看待，隔天男童身亡，父親依過失殺人罪被當地警方起訴。（示意圖，非當事蛇／翻攝自Pixabay）
▲澳洲發生一起離奇命案，一位11歲的男童被蛇咬了後，回家向爸爸求助，但爸爸卻沒有認真看待，隔天男童身亡，父親依過失殺人罪被當地警方起訴。（示意圖，非當事蛇／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-11-11 22:25:07

澳洲發生一起離奇命案，一位11歲的男童佛拉姆（Tristian Frahm）被蛇咬了後，回家向爸爸求助，但爸爸卻沒有認真看待，還以為兒子在開玩笑。結果隔天發現男童已經身亡，雖然男童父親大呼心碎，但警方仍決定依過失殺人罪起訴，男童父親將在12月6日出庭，這起案件也在當地小鎮引發熱議。

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根據《每日郵報》報導，佛拉姆於2021年11月19日，去朋友家玩的時候不慎被蛇咬到，佛拉姆回家告訴爸爸自己被蛇咬，但佛拉姆爸爸卻一笑置之，還以為兒子在說笑，沒有帶佛拉姆去看醫生，只叫他去睡覺。結果隔天發現佛拉姆身亡，才知道事情的嚴重性。

雖然是去年發生的事情，但由於佛拉姆死因離奇，警方之後又重啟調查。最後警方認定，佛拉姆確實是因為被蛇咬而身亡，但是他生前有向父親求助，佛拉姆爸爸卻沒有任何作為，因此將佛拉姆父親依過失殺人罪起訴。

先是面對兒子意外過世，接著又遭警方起訴，佛拉姆的家屬表示整個家庭都已經被悲傷淹沒了，家屬也找出許多佛拉姆生前與父親的合影，強調父子倆感情很好，憾事發生佛拉姆的爸爸也很難過。不過事到如今，佛拉姆爸爸也只能去法院面對審理。（編輯：倪浩軒）

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