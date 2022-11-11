桃青年局八週年青年博覽會　「2022桃園新創日」打頭陣

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今年展攤團隊類型豐富，包括來自桃竹苗地區的青創基地、社會企業中心、大學育成、創業競賽等團隊，其中方略電子是台灣軟性顯示器產業革命領航者，以重量最輕、厚度最薄、柔性可撓曲之LED顯示器，加上屏幕不會發燙的技術，創造獨一無二的視覺與顯示體驗。而膜淨材料則是位居膜過濾材料研究與開發的領先地位，研發出可濾掉高於百級奈米的中空纖維材料，讓生水過濾為飲用水時有效阻擋細菌，在不降低水流速度的同時解決複雜的過濾與淨化問題。
此外現場還有創投、企業、加速器等技服單位設攤，讓新創不只是展示產品與技術，也能獲得創業諮詢與增加交流媒合的機會，並邀請知名新創募資媒合平台Startup 101 、亞洲∙矽谷計畫執行中心、創投專家同台對話，以主題對談的方式暢談國際投資趨勢、海外市場拓展及擴散智慧城市成功經驗之分享，激發青創業者擴展商業模式的能力。
青年局自105年起陸續成立青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、桃園設計庫及全台唯一的社會企業中心等青創主題基地，已經成功輔導超過500組新創團隊，取得超過2.5億元創業資金及產官學研對接合作 300案次以上的成效，提供數位科技、社會企業及人文設計等不同領域青年創業空間、資源與業師輔導，打造友善創業環境，扶植無數新創之星，桃園豐富的創新創業生態圈也藉由新創日活動一覽無遺。
青年局長陳冠穎表示：政府部門是完善青創生態圈的紐帶，應是拉深深度、拉寬廣度，除了成立主題青創基地及大學育成中心聯盟外，青年局也回應大眾端的微型創業需求，設立新創資源中心提供眾多微型創業者服務，讓多人受益;高端科技新創育成也需做到加速成熟，因此在縱向加深方面，設立「A8新創加速器」及「數位轉型基地」針對高端科技新創進行精準商務拓展。當兩道軸線都開始成形，才能打造出完整的桃園青創生態圈。