桃青年局八週年青年博覽會　「2022桃園新創日」打頭陣

▲鄭文燦與臺北科技大學校長王錫福等人共同為「臺北科大創新研發暨人才培育基地」揭牌。（圖／桃園市青年局提供）
▲鄭文燦與臺北科技大學校長王錫福等人共同為「臺北科大創新研發暨人才培育基地」揭牌。（圖／桃園市青年局提供）

記者李春台／桃園報導

2022-11-11 23:30:25

桃青年局八週年博覽會系列活動於今（11）日在虎頭山新創園區辦理第三屆 「2022桃園新創日」，這次展出規模更勝往年，擴大成桃竹苗聯合展會，集結高達100組團隊展出不同領域的產品服務與新商業模式，活動中更以多元的主題活動鏈結多方資源，促進展攤團隊曝光、媒合與交流機會，共同勾勒多元創業風貌及願景。

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今年展攤團隊類型豐富，包括來自桃竹苗地區的青創基地、社會企業中心、大學育成、創業競賽等團隊，其中方略電子是台灣軟性顯示器產業革命領航者，以重量最輕、厚度最薄、柔性可撓曲之LED顯示器，加上屏幕不會發燙的技術，創造獨一無二的視覺與顯示體驗。而膜淨材料則是位居膜過濾材料研究與開發的領先地位，研發出可濾掉高於百級奈米的中空纖維材料，讓生水過濾為飲用水時有效阻擋細菌，在不降低水流速度的同時解決複雜的過濾與淨化問題。


此外現場還有創投、企業、加速器等技服單位設攤，讓新創不只是展示產品與技術，也能獲得創業諮詢與增加交流媒合的機會，並邀請知名新創募資媒合平台Startup 101 、亞洲∙矽谷計畫執行中心、創投專家同台對話，以主題對談的方式暢談國際投資趨勢、海外市場拓展及擴散智慧城市成功經驗之分享，激發青創業者擴展商業模式的能力。


青年局自105年起陸續成立青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、桃園設計庫及全台唯一的社會企業中心等青創主題基地，已經成功輔導超過500組新創團隊，取得超過2.5億元創業資金及產官學研對接合作 300案次以上的成效，提供數位科技、社會企業及人文設計等不同領域青年創業空間、資源與業師輔導，打造友善創業環境，扶植無數新創之星，桃園豐富的創新創業生態圈也藉由新創日活動一覽無遺。

▲桃青年局八週年博覽會系列活動於今日在虎頭山新創園區辦理第三屆 「2022桃園新創日」，這次展出規模更勝往年，擴大成桃竹苗聯合展會。（圖／桃園市青年局提供）
▲桃青年局八週年博覽會系列活動於今日在虎頭山新創園區辦理第三屆 「2022桃園新創日」，這次展出規模更勝往年，擴大成桃竹苗聯合展會。（圖／桃園市青年局提供）
青年局長陳冠穎表示：政府部門是完善青創生態圈的紐帶，應是拉深深度、拉寬廣度，除了成立主題青創基地及大學育成中心聯盟外，青年局也回應大眾端的微型創業需求，設立新創資源中心提供眾多微型創業者服務，讓多人受益;高端科技新創育成也需做到加速成熟，因此在縱向加深方面，設立「A8新創加速器」及「數位轉型基地」針對高端科技新創進行精準商務拓展。當兩道軸線都開始成形，才能打造出完整的桃園青創生態圈。

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