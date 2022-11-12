▲ Subaru 公開品牌年度形象影片 全台巡迴講座開放報名中

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SUBARU 極致安全成為強力後盾 讓車主安心與自信的挑戰生活中的所有可能
「一台SUBARU，一種新生活Start」年度品牌形象影片，邀請三位在不同領域表現傑出的車主，完美詮釋「新自信、新動力、新珍惜」三種生活態度！
【新自信】 身為食品公司共同創辦人的OUTBACK車主黃先生，在意生活中包含工作、家庭、健康等各方面的平衡，而Outback正是滿足他各項需求的好夥伴，不僅搭載「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Special X-MODE越野科技」，其兼具高級房車的奢華、旅行車的低重心與大空間和休旅車的越野實力，讓他能乘載登山車到深山秘境，享受穿越山林間的操控與越野性能，挑戰自己，品味人生的自由不羈。
【新動力】 從事智能家庭規劃師，同時跨界戶外運動領域的XV車主游先生，選擇XV後，生活有了更多說走就走的旅程，XV搭載「SAWD對稱式全時四驅」及「水平對臥引擎」帶來人車一體的操控性能，不僅成為他跨越山海之間的原動力，支持他做的每件事，前往不曾去過的地方，開啟全然不同的視野，讓他挖掘更多不一樣的興趣，享樂生活無極限。
【新珍惜】 擔任消防局分隊長的Forester車主廖先生，因為工作的關係，非常注重「安全」，每次出任務時，最高原則就是一定要把隊友和自己都安全地帶回隊上，對家人也是秉持著相同信念，而Forester正是讓廖先生值得信任且安心的好夥伴， 搭載「超過100項安全配備」以及「EyeSight4.0智能駕駛安全輔助系統」，如同堅固的安全堡壘，全方位守護家人並帶來更多與家人共處的歡樂時光。
全台巡迴講座開放報名 由5位汽車達人與9位特色車主精采對談 領略SUBARU的獨特魅力
「一台SUBARU，一種新生活Start」全台巡迴講座將於11/19(六)、11/20(日)及11/27(日)兩個週末期間，舉辦全台9場的對談講座，活動邀請多位知名汽車達人，陣容包括：SiCAR愛車酷-Andy老爹、T-car葉明德、全民瘋車Bar-廖怡塵、姊姊愛開車-沈慧蘭及Super Snow Show-廖盈婷(SNOW)；透過與SUBARU車主對談，分享最難忘的人車故事及用車生活，領略SUBARU車款的獨特魅力，各場次參加名額有限，敬請把握機會即刻報名！
區域
據點
日期
汽車達人
北部
台北內湖 | 台灣意美汽車
11/20 (日)
Super Snow Show-廖盈婷
新北新莊 | 台灣意美汽車
11/20 (日)
SiCAR愛車酷-Andy老爹
桃園中壢 | 台灣意美汽車
11/20 (日)
T-Car-葉明德
桃園中山 | 仲慶汽車
11/27 (日)
Super Snow Show-廖盈婷
新竹 | 竹立汽車
11/27 (日)
姊姊愛開車-沈慧蘭
中部
彰化金馬 | 久億汽車
11/27(日)
全民瘋車Bar-廖怡塵
南部
台南 | 久億汽車
11/27(日)
SiCAR愛車酷-Andy老爹
高雄鳳山 | 台灣意美汽車
11/19 (六)
姊姊愛開車-沈慧蘭
高雄 | 榮興汽車
11/27 (日)
T-Car-葉明德