▲ U-POWER 插旗臺中安和、五權雙站，建構完整快充網絡

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙站上線兼顧環島主要幹線及城市用戶超高速充電需求
全新上線的U-POWER臺中安和站，位於臺中市西屯區安和路上，距離國道一號臺中交流道約2分鐘車程，鄰近便利商店、咖啡廳、麥當勞、特力屋及五星級飯店，對於經常使用國道的旅客短暫停留充電休憩相當便利。而臺中五權站則是U-POWER首座以都會型用途為設計的站點，座落於臺中市西區三民路上，週遭有便利商店且鄰近鐵路捷運化的五權車站，是近年來六都中房市交易最夯的火車站，該區域居住人口密集、人文匯聚，又有國立台灣美術館、臺中文化創意產業園區、臺中火車站商圈等重要觀光景點，在電動車普及的道路上，臺中五權站的服務上線將對推動低碳城市目標有相當的助益。
U-POWER超高速充電站提供囊括全臺主流電動車的快充規格 CCS 1與 CCS 2，超高規格的充電設備亦可符合各原廠電動車設計之最高充電功率，提供高效高速充電服務，滿足電動車車主最佳體驗。臺中安和站與臺中五權站皆擁有360kW充電功率，充電規格配置皆相同為規劃2席CCS1、2席CCS2充電車位註1，其中CCS1有1席配置500A高電流液冷槍，CCS2則皆為2席配置液冷槍，在理想狀態下註2，使用液冷槍可實現所有電動車最高充電功率。同時，臺中安和站與臺中五權站雙站也提早預留可升級至更高功率的服務量能，最高可增至8個充電位，亦保留可擴充至1440kW功率的電力設施，以因應未來無碳運具數量增加而產生的更多充電需求。
U-POWER臺中安和站與臺中五權站於11月11日11 點起試營運，以『雙11歡慶11站』提供電動車車主們更舒適的環島超高速充電服務。歡迎舊雨新知在試營運期間親身前來體驗U-POWER的高效率充電魅力與便利 ! 雙站試營運期間均以會員價每度9元方式收費；若以訪客方式使用充電服務，在正式營運註3後費用將調回每度10元。
【U-POWER感恩百點】會員回饋專案已實施 歡迎會員朋友們拿百點來踩點!
U-POWER旭電馳科研自品牌上市發表至今歷經半年營運，為感謝過去所有會員於站點建置初期的試用支持以及測試回饋，以期讓U-POWER的服務能更臻完善，於本月起獻上【U-POWER感恩百點】好禮給會員朋友們 !歡迎已獲得100點U-POINT感恩百點的會員們，帶著百點來全臺U-POWER踩點、感受最佳的超高速充電體驗!