HYUNDAI Click To Buy 2.0 開站，全車系開放線上訂購
看準電子商務消費趨勢，2020年HYUNDAI汽車推出「HYUNDAI Click To Buy」線上訂購平台(以下簡稱HYUNDAI CTB)，登入官網平台系統就能輕鬆線上訂購各新能源車款，為新世代族群打造方便、快速的購車體驗，至今已累積千位線上訂車體驗。「HYUNDAI Click To Buy 2.0」升級再推出，全乘用車系上架皆可線上訂購、預約試乘，並享有等同購車優惠。歡慶HYUNDAI CTB 2.0新開站，搶先優惠前20位註1於CTB平台下訂The All-New CUSTIN的準車主，完成領牌再加贈HYUNDAI points 3,000點數。
便利線上訂購汽車流程 公開優惠作業透明
HYUNDAI CTB 2.0讓所有購車流程用最簡便的數位資訊呈現，隨時隨地只要透過手機、平板或桌上型電腦等數位裝置，就能完成喜歡車款的訂購流程。登入平台，依照需求選定車款配備等級，並可指定銷售據點或銷售顧問，為您安排試乘以及協助所有購車作業；平台每月定期公布優惠方案及透明化售價，建構一公平銷售交易平台，讓準車主能省去優惠攻防戰。全新HYUNDAI CTB 2.0改版開站，開放首20位於平台上下訂The All-New CUSTIN即可享3,000點數HYUNDAI points回饋，可做售後折抵使用。HYUNDAI汽車為您打造嶄新線上購車體驗！