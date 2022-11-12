▲ 福斯商旅高雄太古澄清展示暨服務中心全面升級

我是廣告 請繼續往下閱讀
深耕高雄商旅車市場近20年的福斯商旅經銷夥伴太古汽車，用心經營在地消費買家，陪伴許多車主一起成長。為提供車主更優質的服務及更寬敞的賞車與休息空間，喬遷後的福斯商旅太古澄清展示暨服務中心位在高雄市鳳山區自由路，緊鄰衛武營國家藝術文化中心以及衛武營都會公園，看準衛武營藝文特區每年超過100萬人次到訪的消費人氣與商機。同時，距離國道一號三多交流道只有3分鐘，一旁還有高雄捷運橘線衛武營站與鳳山西站，不僅人潮商機更勝，也更有地利之便。
劃分三大專屬主題區 展現福斯商旅品牌多元魅力
福斯商旅太古澄清展示中心可同時展示多達5款福斯商旅品牌新車，不管是甫於10月中全新上市的The All-New Multivan、T6.1 車系、Caddy 車系、福祉車系、甚至是「陸上頭等艙」Crafter等也都能進駐展間。為展現福斯商旅品牌多元性，太古澄清展示中心更規劃出「Multivan展示區」、「VanLife專屬展示區」以及「福祉車輛展示區」等3大主題空間，依照福斯商旅品牌車款不同定位量身打造沈浸式賞車體驗。其中「福祉車輛展示區」展示以福斯商旅旗下各種不同尺寸車款，針對不同輪椅配置打造的福祉車輛，讓有福祉車需求的買家更輕鬆選購。
此外，為體貼年長或行動不便者，也讓福祉車輛買家有更為友善的服務環境，福斯商旅太古澄清展示中心同時設計能便利年長或行動不便消費者的友善出入口，體貼地滿足各種不同族群賞車需求，讓所有消費者都能自在享受全新顧客體驗。
售後服務全面到位 南高雄唯一3S服務據點
除了完整呈現福斯商旅品牌魅力的賞車空間規劃，福斯商旅太古澄清展示中心同時提供符合原廠Service Plus認證的高品質售後服務，於福斯商旅太古澄清展示中心設置7個福斯商旅專屬維修工位，其中包含專為Crafter車身尺碼與重量來量身打造的專屬維修工位與四輪定位機。甚至Service Plus維修廠還是全年無休營業，更是整合新車銷售、售後服務、零件銷售的3S服務據點，以最專業且符合原廠規範的先進儀器，帶給南高雄地區消費者更全面性的服務，提供車主愛車多一份保障與安心。
福斯商旅太古澄清展示暨服務中心即日起正式啟用，期盼以便捷的交通、多元的新車展區規劃、體貼的無障礙設計和專業的後勤支援滿足南高雄及屏東一帶的消費買家。