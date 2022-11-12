▲ 性能就是對味，Volkswagen R 全球銷量強勢突破 31,000 台

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台灣福斯汽車正式推出23年式The Golf全車系，從230 eTSI Comfort、230 eTSI Life、230 eTSI 智能特仕版、280 eTSI Style、280 eTSI R-Line，至傳奇的The Golf GTI和頂尖性能鋼砲The Golf R，此外，旅行車款The Golf Variant 則有280 eTSI Style、280 eTSI R-Line以及The Golf R Variant 三車型，全新升級的數位化座艙和豐富配備，提升質感內裝與使用便利性，滿足消費者各種需求。
The Golf搭載IQ.LIGHT智慧燈組，並且具有高爾夫球迎賓照地燈，依不同車型配有16至19吋運動化鋁圈，Style以上車型皆配備保桿左右鍍鉻飾框，呈現動感精緻的外觀；The Golf Variant車型則標配鋁質車頂行李架，定義新世代的旅行車風情。進入車室則可感受簡約大器的設計美學，全車系具備雙前座腰靠調整功能，280 eTSI Style以上車型排檔桿座升級高光澤鋼琴烤漆飾板，顯現質感與細節，更以豪華品牌的思維重新設計座艙空間，大幅採用智慧觸控式面板，不只標配Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，清楚呈現資訊，另有手機無線充電裝置，享受強大實用機能，此次全車系從USB-C 充電孔升級至 USB-C PD 快充規格（功率最高至 45W）；280 eTSI Style以上車型標配Discover Pro 10吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），並且支援App-Connect 多媒體手機鏡射（無線Apple CarPlay與無線 Android Auto功能）。
台灣福斯汽車導入The Golf完整陣容，提供物有所值的超水準豐富配備、頂尖安全科技，而為回饋所有車迷對The Golf 的熱愛，即日起至12月31日下訂23年式The Golf 全車系即享第5年、第6年延長保固 （價值最高達52,700元），歡迎消費者蒞臨Volkswagen 全台展示中心享受備感尊榮的頂級服務與德系工藝。
新台幣建議售價
|The Golf 230 eTSI Comfort
1,018,000元
|The Golf 230 eTSI Life
1,068,000元
|The Golf 230 eTSI 智能特仕版
1,118,000元
|The Golf 280 eTSI Style
1,248,000元
|The Golf 280 eTSI R-Line
1,348,000元
|The Golf GTI
1,698,000元
|The Golf R
2,078,000元
車款
新台幣建議售價
|The Golf Variant 280 eTSI Style
1,318,000元
|The Golf Variant 280 eTSI R-Line
1,418,000元
|The Golf R Variant
2,148,000元