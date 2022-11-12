性能就是對味，Volkswagen R 全球銷量強勢突破 31,000 台

▲ 性能就是對味，Volkswagen R 全球銷量強勢突破 31,000 台
▲ 性能就是對味，Volkswagen R 全球銷量強勢突破 31,000 台

2GameSome - 有車賞

2022-11-12 00:55:01

Volkswagen R車系獲得史無前例的接單佳績，截至2022年十月底，全球銷售累積突破31,000輛，更勝2021年全年總銷量，與此同時，台灣躍升為R車系全球第五大市場，性能車款占品牌總銷售佔比超過20%，台灣福斯汽車感謝消費者支持，帶來Volkswagen R Performance Day，宣示高性能家族在台全員到齊，而為延續R賽車使命，台中五權展示中心首度規劃R Studio，由R代表色金屬炫藍（Lapiz Blue）打造獨樹一格的展示空間，重現剽悍戰鬥氛圍。此外，台灣福斯汽車公佈23 年式The Golf R 與 The Golf R Variant 正式售價，也迎來The Golf車系完整編成，全車系原USB-C充電孔升級至USB-C PD快充規格（功率最高至 45W），280 eTSI Style 以上車型排檔桿座升級高光澤鋼琴烤漆飾板，新穎數位化座艙及高質感內裝帶給消費者舒適的車室空間；為回饋車主對The Golf 的熱愛，即日起至12月31日，入主23年式The Golf 全車系享第5年、第6年延長保固 （價值最高達52,700元），歡迎消費者把握機會親至Volkswagen 全台展示中心鑑賞經典掀背車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen R車系全球銷售超過31,000輛，在台銷售成績同樣亮眼，於總銷售佔比中達20%，台灣福斯汽車藉Volkswagen R Performance Day宣告R家族登場，由The Golf R、The Golf R Variant、The T-Roc R、The Tiguan R，至The Arteon 430 TSI R-Line Performance ，提供消費者實用與樂趣兼具的車款。為讓車迷感受R車系熱血精神，台灣福斯汽車特別於台中五權展示中心設置R Studio展示空間，以賽道為空間發想，輔以R專屬色金屬炫藍（Lapiz Blue），同時採用大尺寸LED螢幕與平板設備，高度科技化的體驗氛圍，帶給消費者零時差的顧客旅程。

台灣福斯汽車正式推出23年式The Golf全車系，從230 eTSI Comfort、230 eTSI Life、230 eTSI 智能特仕版、280 eTSI Style、280 eTSI R-Line，至傳奇的The Golf GTI和頂尖性能鋼砲The Golf R，此外，旅行車款The Golf Variant 則有280 eTSI Style、280 eTSI R-Line以及The Golf R Variant 三車型，全新升級的數位化座艙和豐富配備，提升質感內裝與使用便利性，滿足消費者各種需求。

The Golf搭載IQ.LIGHT智慧燈組，並且具有高爾夫球迎賓照地燈，依不同車型配有16至19吋運動化鋁圈，Style以上車型皆配備保桿左右鍍鉻飾框，呈現動感精緻的外觀；The Golf Variant車型則標配鋁質車頂行李架，定義新世代的旅行車風情。進入車室則可感受簡約大器的設計美學，全車系具備雙前座腰靠調整功能，280 eTSI Style以上車型排檔桿座升級高光澤鋼琴烤漆飾板，顯現質感與細節，更以豪華品牌的思維重新設計座艙空間，大幅採用智慧觸控式面板，不只標配Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，清楚呈現資訊，另有手機無線充電裝置，享受強大實用機能，此次全車系從USB-C 充電孔升級至 USB-C PD 快充規格（功率最高至 45W）；280 eTSI Style以上車型標配Discover Pro 10吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），並且支援App-Connect 多媒體手機鏡射（無線Apple CarPlay與無線 Android Auto功能）。

台灣福斯汽車導入The Golf完整陣容，提供物有所值的超水準豐富配備、頂尖安全科技，而為回饋所有車迷對The Golf 的熱愛，即日起至12月31日下訂23年式The Golf 全車系即享第5年、第6年延長保固 （價值最高達52,700元），歡迎消費者蒞臨Volkswagen 全台展示中心享受備感尊榮的頂級服務與德系工藝。

車款

新台幣建議售價

The Golf 230 eTSI Comfort

1,018,000元

The Golf 230 eTSI Life

1,068,000元

The Golf 230 eTSI 智能特仕版

1,118,000元

The Golf 280 eTSI Style

1,248,000元

The Golf 280 eTSI R-Line

1,348,000元

The Golf GTI

1,698,000元

The Golf R

2,078,000元


車款

新台幣建議售價

The Golf Variant 280 eTSI Style

1,318,000元

The Golf Variant 280 eTSI R-Line

1,418,000元

The Golf R Variant

2,148,000元

HYUNDAI Click To Buy 2.0 開站，全車系開放線上訂購

福斯商旅高雄太古澄清展示暨服務中心全面升級

以家為名 舒適再進化｜CITROËN C5 AIRCROSS 登台

Subaru 公開品牌年度形象影片 全台巡迴講座開放報名中

我是廣告 請繼續往下閱讀