▲ 以家為名 舒適再進化｜CITROËN C5 AIRCROSS 登台

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CITROËN C5 AIRCROSS搭載第二代CITROËN ADVANCED COMFORT®先進舒適車艙設計思維，標配CITROËN專利且獨有之PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS®魔毯液壓懸吊系統，透過CITROËN獨家開發雙阻尼與漸進式油道，自動依照路面顛簸幅度進行吸震，無論是持續性碎震，抑或是道路坑洞，減緩車身過度起伏造成的不適晃動，打造魔毯般穩定平順行車感受。CITROËN C5 AIRCROSS全車採第二代CITROËN ADVANCED COMFORT®頂級舒適座椅，以高級沙發製程技術，獨特材質的高密度泡棉及結構設計，良好支撐表現提供絕佳乘坐品質，造就如同家一般的極致舒適，同時，CITROËN C5 AIRCROSS配備後座3張獨立座椅，擁有5 段式傾斜角度調整及前後滑移 15 公分功能，不僅體貼後座乘員乘車體驗，模組化座椅設定更因應不同用車需求靈活變化，輕鬆滿足多元乘載機能。
動力部分，CITROËN C5 AIRCROSS全車系搭載符合最新Euro6歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範之先進動力科技，包含：蟬聯8屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎之1.6升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，精緻運轉品質、高效率動能表現，強悍輸出180匹最大馬力及250牛頓米最大扭力；1.2升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，每公升15.7公里精湛油耗，以及每年牌照稅與燃料稅僅NT$ 8,640元，優異高經濟性表現傲視同級。另外，CITROËN C5 AIRCROSS全車系皆採EAT8智慧型8速手自排變速系統，綿密齒比設定、靈活換檔反應，結合最新Ë-Toggle 電傳線控撥動式檔位控制，無論是運動模式滿足熱血駕馭時刻，抑或是切換手動換檔，操之在握的駕駛感受，盡情釋放駕馭本能！
以家為設計概念、舒適為造車思維，CITROËN C5 AIRCROSS全車系擁有6具SRS輔助氣囊及後座2組ISOFIX兒童安全座椅裝置，並完整配備ADAS先進駕駛輔助系統，包含ACC主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、FCW前方車距警示系統、HDA高速公路駕駛輔助功能、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持系統、LPA車道保持輔助系統、SLI速率掃描辨識系統及TPMS胎壓偵測警示系統，為駕駛提供全方位輔助，更以高標準守護全車乘員，打造如家一般舒適且安心的行車感受。
以家為名，舒適再進化，CITROËN C5 AIRCROSS憑藉高效率、低排放的潔淨動能，結合靈活操控、優異底盤調教，體現CITROËN先進動力科技及法式獨到駕馭體驗；全球首款、同級唯一搭載PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS®魔毯液壓懸吊系統、後座3張獨立座椅之運動休旅，全車採用第二代CITROËN ADVANCED COMFORT®頂級舒適座椅，打造穩定平順且極致舒適行車感受，完美詮釋CITROËN對行路質感的絕對堅持及苛求；同時，CITROËN C5 AIRCROSS全車系皆完整配備ADAS先進駕駛輔助系統，結合完善主、被動安全系統，科技領航安全守護，實現家所營造的安心及溫馨。全新CITROËN C5 AIRCROSS於2022年11月12日起進駐CITROËN全台展示中心，並提供預約試乘服務，感受全球首創以舒適為造車思維之運動休旅 - CITROËN C5 AIRCROSS，全新再進化的極致舒適體驗。