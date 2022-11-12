吳申梅閃嫁香港科技新貴！單身9年曝喜訊 老公背景超狂
被比喻是光棍節的雙11，娛樂圈喜事連連！繼許維恩、王家梁舉辦婚禮之外，從《超級紅人榜》比賽出身的39歲台語女歌手吳申梅，昨（11）日無預警宣布喜訊，和年長3歲的香港旅遊科技業新貴閃婚，由於她曾說過出道後單身9年，如今突然曬出婚紗照，讓明星好友相當驚喜，包括蕭煌奇、張文綺、荒山亮等人紛紛留言道賀。
吳申梅昨在臉書發文「跟大家分享一個好消息，我結婚了，111.11.11。」並po出兩張婚紗照，她穿著平口的粉紅色婚紗，手拿著捧花，和新婚老公一起甜蜜入鏡，男方露出靦腆笑容，咖啡色西裝顯得穩重。
據悉，吳申梅的老公Eric是旅遊科技業的高層，雙方透過好友介紹，男方對她一見鍾情，展開熱烈追求，雖因疫情被迫分隔兩地，但他們心繫彼此，經常往返港台維繫感情，交往1年多就決定結婚，剛好老公來台灣就去登記。本來小倆口想選在早上11時11分登記，象徵成雙成對，後來到戶政事務所現場才發現結婚要預約，所以延到下午3時許順利成婚。
※【NOWnews 今日新聞
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