落實新課綱全人教育　屏女自主學習課程授心法

屏東女中教務主任詹莉莉表示，為達成「做自己學習的主人」目標，學校行政單位與教師組成社群，共同規劃課程架構。透過課程一步步帶領學生進行興趣探索、學習步驟擬訂，進而完成學習任務。透過「示範」、「模仿」及「自行練習擬訂學習步驟」等過程，引導學生完成一份自主學習計畫，包含執行考核與成果報告。
課程引導部分，以「換位思考」為設計理念，設想教師若是學生，會如何開啟學習的第一步？透過「換位思考」及「設計思考」步驟，理解學生的疑惑及「痛點」，完成課程架構。課程先由導師運用自主學習計畫範例，示範如何撰寫計畫，由目標開始發想，以終為始，逆向推導出學習的步驟。
內容包含引導學生探索興趣與知識，建構自我興趣的主題，再擬訂欲完成的目標，例如：產出實作作品、專題研究報告或是歷程省思簡報等。在引導學生探索興趣與知識之前，並先介紹學生認識探索工具，像是：焦點討論法（ORID）、設計思考的流程步驟、康乃爾筆記法、視覺化筆記、曼陀羅思考或心智圖等。
學生完成計畫初稿後，再透過課程諮詢師及導師協助進行計畫的初審及複審，確保自主學習計畫具備可行性。學生完成自主學習計畫後，再由導師運用計畫（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、行動（Act）循環管理原則，督促學生進行自主學習進度管控，確保能產出成果。
國教署表示，新課綱的核心是要提升學生學習動機，自學感興趣的事物，其自主學習的最終目標則是讓學生主動說出「我要學什麼」。屏東女中每週有2小時的空白時間，在開放校園的安全空間提供學生自主學習、依照興趣參加特色活動、進行選手培訓的專業精進，完全由學生自主規劃安排，充分展現新課綱的精神。
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