通膨降溫有望！台股本周大漲千點歸位萬四

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，美國最新CPI數據全數低於市場預期，加上近期全球由美股領漲，大展反彈行情，台股周五在晶圓龍頭大廠逾8%的強勢上漲帶動下，指數站上萬四大關，也在9月中旬以來重返季線以上位置，且這波台股反彈量能也跟著回升，有利於台股短線維持偏多格局。
孫傳恕表示，由於通膨數據獲得舒緩，根據最新的Fedwatch數據，市場預期12月聯準會升息2碼的可能性快速衝至八成，以此研判，至年底前只要聯準會鷹派行動能有所放緩，搭配美國仍相當強勁的勞動力市場，能予以經濟面相對支撐，則經濟軟著陸機率大增，有利於包括美、台等股市多方氛圍表現。
另外，孫傳恕說明，之前台股受到全球市場拖累走跌，政府數次發佈禁空令，確實有助短線震盪止穩，且根據統計，歷次禁空令發布後三個月，加權指數平均能達到10%的反彈報酬；至於下周全球市場將聚焦G20峰會的拜習雙邊會晤，雙方是否能釋出正向訊息，進一步激勵這波反彈氣勢。
孫傳恕分析，即使台股重返萬四大關，但評價面仍相對便宜，此時布局仍建議以明年產業能見度高、具有成長性的標的布局，同時建議暫時避開與中國消費市場相關、歐洲營收占比高之公司，降低中國清零政策、歐洲經濟不振等衝擊。根據保德信預估，2022年與2023年整體企業獲利成長分別為1.4與-6.2%，今年獲利下修較為明顯的產業為光電、水泥、汽車及金融等獲利，預估2023年電子族群的成長性將優於傳產股；至於2023電子獲利成長較為顯著的族群，包括光電與電子零組件，特別是汽車相關、資料中心、電子標籤等，傳產則以水泥、橡膠、汽車、貿易百貨及生技醫療較佳。