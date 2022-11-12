戰鬥藍民調：高虹安小贏沈慧虹2％ 藍支持者26%挺高
中廣委託蓋洛普公司進行第三次新竹市長民調，在歷經人頭助理、助理公積金等爭議後，該民調在11月8日至11日進行，民眾黨候選人高虹安仍以25.60%領先民進黨沈慧虹23.38%，國民黨林耕仁則為17.35%。
過去中廣蓋洛普曾做過三次民調，分別在9月26日、10月31日以及11月12日，高虹安支持度維持不變的26%上下，沈慧虹從最早18.22%拉升到25.96以及本次的23.38%，而國民黨林耕仁支持度則是從14.25%上升到17.35%，不表態率則是從最早的32.05%下降到26.29%；政黨支持度上，民進黨維持不變約24%，國民黨逆勢上升從13%往上到16.73%，民眾黨則是下滑3%只剩7.20%
趙少康認為，新竹市也做了1千多份民調，對比起來高虹安維持不動，但上不去也下不來，罵了這麼多，支持高的人不為所動，沈慧虹好像下滑2.5%，但在誤差範圍內，但明顯上升的是林耕仁，顯然高雄市前市長韓國瑜替林耕仁站台有用，比較特別是的是女性不支持高虹安，但男性比較支持高；高虹安年輕人支持度也很高，60歲以上支持高虹安則偏低。
趙少康說，政黨認同上，國民黨稍高於民進黨一點，民進黨支持沈慧虹已經高達80%以上，國民黨支持林耕仁只有50%，有26%跑到高虹安那邊，國民黨還有11.46%支持者還在觀望，看人不看黨還有35%沒有決定，這會是關鍵。