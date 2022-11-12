迎賓有錯？中國飲料店沒先掃碼遭停業　官方澄清：正調查

▲近日黑龍江1家奶茶店，傳出有員工疑似因為沒在客人進門時先讓對方掃碼、而是先喊歡迎光臨，結果慘遭停業。（圖／擷取自影片）
▲近日黑龍江1家奶茶店，傳出有員工疑似因為沒在客人進門時先讓對方掃碼、而是先喊歡迎光臨，結果慘遭停業。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-12 10:27:19

中國動態清零政策引發不少爭議，何時能有明顯放寬、讓居民生活回歸正常也說不準。近日在黑龍江省大慶市肇州縣1家奶茶店，就傳出有員工疑似因為沒在客人進門時先讓對方掃碼、而是先喊「歡迎光臨」，結果慘遭停業的情況。對此官方回應，正在對事件調查，聲稱涉事的「市場監管局工作人員」是假冒的。

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綜合《極目新聞》等中媒報導，事件發生在10日上午快10點時，1名戴著眼鏡和口罩的中年男子走進事發奶茶店，而女店員則說：「歡迎光臨，掃一下碼」，結果遭對方找碴，說她應該「第1句」就要客人先掃碼，而不是歡迎光臨，接著又自稱為市場監管局工作人員，認定該奶茶店執行防疫要求不徹底，不掃碼不驗碼，要求當天停業。

報導指出，當下還有2名男子走進店裡，其中1人身穿制服，制服男隨後掏出封條，影片就結束了。畫面被上傳到網路，引發中國網友熱議。

奶茶店負責人接受中媒採訪時表示，事發時先進店的男子是穿便裝，整個過程中並未出示證件，就自稱是市場監管局工作人員，勒令奶茶店關門1天，雖然沒有罰款，但也沒有出示相關書面材料，11日該店已正常營業。

負責人並透露，影片在網路上引起注意後，肇州縣市場監管局其他工作人員11日就來到奶茶店，說事件的發生完全是誤會，那位「執法人員」是假冒的，正在對該事件進行調查。

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