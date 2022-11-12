達美樂我大哥！「9吋披薩99元」起死回生：15種口味限7天
每次推出「99元小披薩」就引發出餐之亂的達美樂，今年6月原訂進行7天外帶9吋小披薩99元，沒想到活動才開始沒幾天，全台門市就被民眾訂爆了，最後被迫提前結束，當時官方粉專還貼出員工鞠躬致歉照來滅火。原以為99元小披薩將從此成為絕響，沒想到，勇者達美樂再度祭出限時7天「9吋披薩99元」雪恥，且一樣是全台門市同步、多達15種口味，立刻引起網友歡呼：「達美樂我大哥！」
達美樂9吋小披薩原價是370元起，目前常態促銷是外帶小披薩半價，等於9吋披薩最少要185元。這次達美樂自後（14）日起至11月20日連續七天，再次回歸「9吋披薩99元」快閃活動，非加價系列均一價都是99元，且和上次一樣有15種口味可選，包括最熱賣的「海鮮戀人四喜、經典四喜、夏威夷」3大口味都在列，勢必再掀起一波披薩熱潮，還未開賣就有民眾立誓：「這次一定要吃到」。
據了解，這次9吋小披薩99元活動，只限外帶、無法外送，且非限店促銷，全台門市都會同步開跑。99元共有15種口味可選、139元有7種口味、179元則有2種口味，另外可用半價40元升級為帕瑪滋心餅皮，或是用半價35元買蒜香起司球。限時7天的活動預計後（14）日起正式開跑，目前已有部份門市開放預訂，民眾得知消息後也興奮不已，在網路上掀起熱議：「一周5天晚餐確定了」、「比便當還便宜」、「帕瑪芝心半價必點，好吃」。