高齡台灣的保健提案　國美館論壇高呼藝術即治療

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國美館表示，國美館作為國家指標型場館，有感於每一個人，無論性別、族群、性傾向、社經地位與教育背景，每一天都在長大變老的路上，館方在長年推動多元族群的文化平權與近用道路上，也戮力於推動與高齡相關之創齡行動，除了讓國美館成為長者社會參與和開發創意的安心之所外，伴隨社會變遷的觀察和研究，發現博物館創齡的永續發展，應當是跨領域的合作意識與專業的經驗交流。
兩天論壇議程規劃以四大主題呈現，分別是「場館精神 文化的多元伴老價值」、「跨域合創 藝術療癒的社會實踐」、「文化近用 藝文參與的全人取徑」，以及「創齡台灣 跨界發展挑戰與機會」，邀請來自全國文化場館，如故宮博物院、歷史博物館、台灣歷史博物館、視覺藝術如北美館、奇美博物館與藝術創作者、工藝研究發展中心及如兩廳院，和音樂及藝術治療領域、社會住宅、高齡醫學及公益基金會等，共18位在高齡相關社會行動的重要跨界實踐者，共同激盪台灣過去、現在和未來的下一哩路，探照邁向2025超高齡台灣的挑戰和機會。
論壇中除了標舉各場館、機構的各種以藝術顧身心的方式，本次也希望藉由論壇平台促進相關專業工作者的跨域交流，能為即將邁入超高齡社會的國人提供更多元更跨界的創意增齡生活型態選擇。