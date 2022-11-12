高齡台灣的保健提案　國美館論壇高呼藝術即治療

▲國美館「藝術即治療？獻給超高齡臺灣的保健提案」論壇，邀請臺灣藝術文化、衛福長照、社會行動等領域的夥伴，進行專業實務分享。（圖／國美館提供）
▲國美館「藝術即治療？獻給超高齡臺灣的保健提案」論壇，邀請臺灣藝術文化、衛福長照、社會行動等領域的夥伴，進行專業實務分享。（圖／國美館提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-12 10:54:00

面對2025年即將邁入超高齡社會的台灣，文化部所屬國立台灣美術館本著國家級美術館所肩負的文化社會責任，11、12 日實體舉辦「藝術即治療？獻給超高齡台灣的保健提案」論壇，連續兩天的論壇，邀請台灣跨領域如藝術文化、衛福長照、社會行動等夥伴，進行與時俱進、開闊且多元的專業實務分享。

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國美館長廖仁義表示，「國美館一直以來針對各議題去思考藝術在各個方面所能提供的專業與功能」，論壇主題「藝術即治療」讓他想到杜威說「藝術即經驗或體驗」，「藝術即治療」與杜威的話有著類似的意義，藝術的內涵應包含著對人心靈治療的力量。像法國野獸派藝術家馬諦斯與印象派藝術家莫內，兩人在高齡時，都面臨著身體的病痛，但都因藝術的陪伴而開啟新的創作方向。馬諦斯坐在輪椅上以剪刀與色紙創作拼貼的作品。莫內晚年雖因白內障影響，對於物體色彩、輪廓變得混濁，但他晚年的創作影響了抽象藝術，兩人的案例都可以說明藝術治療的意義。

國美館表示，國美館作為國家指標型場館，有感於每一個人，無論性別、族群、性傾向、社經地位與教育背景，每一天都在長大變老的路上，館方在長年推動多元族群的文化平權與近用道路上，也戮力於推動與高齡相關之創齡行動，除了讓國美館成為長者社會參與和開發創意的安心之所外，伴隨社會變遷的觀察和研究，發現博物館創齡的永續發展，應當是跨領域的合作意識與專業的經驗交流。

兩天論壇議程規劃以四大主題呈現，分別是「場館精神 文化的多元伴老價值」、「跨域合創 藝術療癒的社會實踐」、「文化近用 藝文參與的全人取徑」，以及「創齡台灣 跨界發展挑戰與機會」，邀請來自全國文化場館，如故宮博物院、歷史博物館、台灣歷史博物館、視覺藝術如北美館、奇美博物館與藝術創作者、工藝研究發展中心及如兩廳院，和音樂及藝術治療領域、社會住宅、高齡醫學及公益基金會等，共18位在高齡相關社會行動的重要跨界實踐者，共同激盪台灣過去、現在和未來的下一哩路，探照邁向2025超高齡台灣的挑戰和機會。

論壇中除了標舉各場館、機構的各種以藝術顧身心的方式，本次也希望藉由論壇平台促進相關專業工作者的跨域交流，能為即將邁入超高齡社會的國人提供更多元更跨界的創意增齡生活型態選擇。
 

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