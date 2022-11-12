在家吃鍋不馬虎！超市開賣名店湯底 家樂福小熊鍋超吸睛
台灣人冬季愛吃火鍋，各家超市、量販店紛紛敲響火鍋之戰，家樂福除了延續銷售排行第一的台式經典火鍋(湯底/配料)，也上架多款名店鍋物，其中最具話題性的由「聚」推出的聚寶熊牛奶鍋，可愛小熊進香濃牛奶湯裡，視覺、味覺雙重享受，火鍋商品滿額加送冰品折價券！同時，全聯也推出補湯系列，以燉補湯、養生餐，10分鐘暖心暖身為概念，只要簡單覆熱就能快速品嘗，通通兩百元有找。
家樂福冬季鍋物有近10款新上架，來自六福皇宮的(酸白菜/醃篤鮮)199元、橋頭湯底（麻辣鍋/秘制豚骨)、牛頭牌(麻辣鴨血/干貝汕頭鍋)229元、莫宰羊羊肉爐(紅燒/清燉)229元、金門翟家高粱酸白菜199元，每次推出都是顧客焦點名店鍋物。嗑完熱呼呼火鍋喜歡來份冰淇淋作為happy ending，家樂福推出指定火鍋商品單筆消費499元送50元冰品折價券。
這次也推出5家名店新品，包括「聚」所推出的聚寶熊牛奶鍋(339元)，貌似招財貓的萌樣視覺特別療癒，還有「石二鍋」推出經典爆香石頭鍋(199元)，豐富的食材與爆香的配料，推薦搭配石二鍋沙茶醬，還原呈現石二鍋人氣風味；為讓冬季食好鍋更多口感享受，湯咖哩與拉麵也成為冬季取暖的好選擇，新上架日式名店「CoCo壹番屋湯咖哩鍋底」(119元)、「Daisho鮮魚亭名店麵屋武藏監修系列」(259元)，在家煮鍋也能重現名店級美味。
同時，全聯即日起至12/1美味堂推出超級補湯系列，簡單覆熱就能快速品嘗，即便是一個人也能吃到一盅好鍋。此次新品主打超級食材，獨家推出以正宗美國粉光參熬煮的「花旗參燉雞盅」、「帝王首烏燉雞盅」、「帝王首烏燉雞盅」通通回歸上市，售價99元~199元。全聯也有多款湯底可以選擇，好比全聯獨家「金博家家傳系列剝皮辣椒香菇雞湯」，售價379元；喜歡微酸風味，可選擇石二鍋店內人氣暢銷火鍋品牌「石二鍋酸菜白肉鍋」售價339元；還有獨家名店「老四川酸菜魚」又稱酸湯魚售價599元，融合酸鹹香辣麻的多層次滋味，香濃湯底讓你在家吃鍋不馬虎。