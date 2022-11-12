鄭文燦坦言桃園選情緊繃 鄭運鵬：我當選是鄭市長第三任
桃園市長選情激烈，國民黨主席朱立倫日前脫口，國民黨候選人張善政領先2位數，不過張本人又說「差距的確很小」，說法矛盾，引發討論。民進黨候選人鄭運鵬今（12）日上午受訪指出，國民黨把民調拿來做選前宣傳的工具，相信和市民的感覺差距很大；一同受訪的桃園市長鄭文燦則說，最後2個星期，的確很激烈，的確很緊繃，不過鄭運鵬的凝聚力不斷提高，趨勢是往上，自己與鄭運鵬會把握每一天、每個機會，爭取獲得最大支持、拉開差距。
鄭運鵬說，朱立倫帶領國民黨的幾次選舉，相信結果大家都應該可以理解，國民黨可能習慣在民調封關之前，把民調當成宣傳工具，這是他們的操作。「我們選舉是穩紮穩打，靠政績、靠市民朋友的滿意度、靠未來的願景，來爭取市民朋友的認同」，做法跟國民黨、朱立倫不一樣。把民調拿來做選前宣傳的工具，相信和市民朋友感覺差距很大。
被問及張善政聲稱今年選舉是給民進黨一個警惕，鄭運鵬表示，張善政和其好兄弟、好搭檔韓國瑜一樣，擅長用仇恨對立的方式來動員，張善政現在的選法，也跟4年前韓國瑜在高雄一樣，都是用抹黑桃園、醜化桃園的方式在選舉，相信跟市民朋友的感受有非常大的落差。
鄭運鵬說，希望過去4年高雄走的冤枉路，高雄做的惡夢，不要在桃園發生。跟張善政團隊對比，相信鄭文燦8年的好成績可以獲得認同，「可以把我的勝選當作鄭文燦的第三任和第四任，把桃園的治理做好，桃園的未來規劃是大的」。
鄭文燦則表示，目前桃園的選情是五五波，不過從各種數據來看，自己認為鄭運鵬的凝聚力不斷提高，趨勢是往上。在最後2週，自己與鄭運鵬會把握每一天、每個機會，讓鄭運鵬獲得最大支持。
鄭文燦說，桃園的成績必須要由有魄力、有能力、能決斷的鄭運鵬來接手，鄭運鵬是最好的選擇，將來也會是一個好市長。最後2個星期，的確很激烈，的確很緊繃，「但我有信心，我們可以拉開差距」。