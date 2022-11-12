最兇猛政二代！女模解放比基尼辣照　爸竟是縣長候選人

最兇猛政二代！前議員王浩宇經營的衣物品牌邀請模特兒拍攝平面廣告，超火辣女模特兒穿低腰三角褲入鏡，讓人為之驚豔，她的身分遭到網友起底，IG裡滿滿都是火辣性感美照，讓人快要噴鼻血，而她的爸爸竟然是政壇超大咖，讓網友嚇一跳，開始高喊「國民岳父」了！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲徐里唯萬聖節扮成兔女郎，模樣吸睛。（圖／翻攝自徐里唯IG）▲徐里唯IG擁有10萬多人追蹤，是小有名氣的模特兒。（圖／翻攝自徐里唯IG）▲徐里唯（左二）為爸爸徐定禎（中）助選，被封為「最辣第二代」 。（圖／翻攝自徐定禎FB）王浩宇昨（11）日以「還是被記者發現了」開頭發文，透露旗下品牌的內衣模特兒就是苗栗縣長候選人徐定禎的女兒徐里唯，稱讚她工作上很專業。而今年26歲的徐里唯，IG追蹤人數逾10萬，她曾陪同父親助選，被封為「最辣政二代」，身分曝光後引起網友關注，笑說「意圖使人搬家到苗栗」、「雙11業配文嗎」、「意圖使人買內褲」，甚至鼓吹王浩宇主動追求。▲徐里唯身材健美，是專業的內衣模特兒。（圖／翻攝自徐里唯IG）▲徐里唯身材曲線完美。（圖／翻攝自徐里唯IG）▲徐里唯IG裡有許多性感比基尼照。（圖／翻攝自徐里唯IG）▲徐里唯以重訓鍛鍊出結實肌肉。（圖／翻攝自徐里唯IG）而徐里唯的IG多是展現好身材的美照，健美的她皮膚黝黑，在鏡頭前試穿內衣、泳裝毫不扭捏，顯得相當自在，堅毅眼神及微翹雙唇則被稱讚有舒淇的影子，徐里唯也坦言很多人這樣說過。她也大方秀出16歲時戴牙套的青澀模樣，比較10年後的模樣，讓網友驚呼「女大十八變」！▲徐里唯大方秀出16歲戴牙套前後的對比照。（圖／翻攝自徐里唯IG）黃曉明熱戀不藏了！和富婆新歡看展覽 地下情被抓包吳申梅閃嫁香港科技新貴！單身9年曝喜訊 老公背景超狂閃婚11週年！侯佩岑甜蜜收老公驚喜 鉛筆腿被讚女神無名女神一條布纏不住雙峰！蝴蝶裝辣翻3萬人：太扯了