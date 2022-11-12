不顧被切割！統派將開記者會　要替張善政「捍衛聲譽」

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周琮棠近日在其臉書發文說，周刊爆料舉辦健康論壇行銷保健的是中華民國養生休閒保健協會，雖然經濟黨主席張采明主席和他分別是協會的榮譽顧問和理事長，但健康論壇並未銷售保健食品。
周也喊冤說，周刊踢爆他涉嫌販售不實日文標示的保健藥品，有來源不明和製造商資訊造假等問題，但實際上物品可在日本買到，被控假地址的後方大樓內，確實有該食品的日本代理公司。
對於檢舉人將這些假藥提供給媒體，桃園市衛生局也針對其是否有合法輸入或生產這些保健食品立案調查，周琮棠澄清這兩罐食品的標籤只是打樣參考，並無詐欺。
對於民進黨陣營引用網路資料，指控張善政密切出席經濟黨活動，遭張善政反擊他和經濟黨的關係僅止於「禮貌性」的「合照」，經濟黨也預告14日記者會上，會對張善政與該黨的關係作清楚說明。
張善政遭控過去3年擔任中華民族致公黨、經濟黨等統派政黨顧問，因為這2個政黨陸續爆出詐騙、吸金和賣假藥，民進黨指控張善政若不是默許詐騙，就是識人不明。
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨日受訪就表示，張善政不願意說明，也不願意辭掉顧問職，很顯然張善政與統派關係匪淺。
鄭運鵬說，讓市民朋友比較在意的事情，是與張關係密切的致公黨跟經濟黨，都是詐騙、賣假藥的團體，受害者有很多可能是看了張善政跟他們的合照，擔任他們的職務，所以才受害的。那張善政在迴避這個問題，也不願意辭去，可見他們關係是非常好的。
鄭運鵬發言人黃韋鈞前日也表示，張善政擔任詐騙集團中華民族致公黨的最高顧問，擔任涉嫌賣假藥經濟黨的總顧問，對比國民黨台北市長候選人蔣萬安辭去公費職務，張善政更應趕緊辭去詐騙集團的黨職，展現他服務桃園市民的決心。
民進黨桃園市黨部主委張丞儀前日也表示，張善政擔任中華民族致公黨、經濟黨最高顧問與總顧問，2個政黨因為詐欺吸金、涉嫌賣假藥遭法辦，這些犯行皆經主管機關證實，網路也充斥張善政出席兩黨黨務會議的事證。她說，張善政迄未辭去這2個黨的黨職，也未向國人道歉，印發文宣品是要提醒桃園市民，如果讓詐騙集團顧問擔任桃園市長，非同小可。