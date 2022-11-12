優化防疫=清零將終結？又傳出境遭嚴查　民眾不敢樂觀

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該名旅客表示，自己本身就經常往返於日本和中國，所以海關對她的盤查稍微寬鬆，但對於其他短期內無出境記錄的旅客，則會分成好幾道關口，有的還會被帶到旁邊的小房間繼續盤問：「中國政府不太願意民眾出境，我能感覺到他們現在卡得很嚴，非必要不讓你出境，出國留學的人需要提供入學通知書才給你放行，我看到一小伙子要出國，海關問了半天。」
不只出境難，移民更是不容易，有位於江蘇的移民簽證公司員工表示，連夜接到公司指令，要求刪除微信朋友圈裡所有和移民相關的內容，退出所有移民大群：「已經有同行被請喝茶，移民行業可能即將面臨整頓，不知未來還有沒有移民公司幫助大家『潤』（逃）了。」
雖然有些移民顧問公司受訪時表示，還未接到這類通知，但南京移民顧問周晨告訴《自由亞洲》，一旦接到政府通知，再辦移民為時已晚：「如果行業內收到通知，你根本來不及辦手續，有一些正在辦理移民的也辦不完。」
《美國之音》則引述房地產專業服務和投資管理公司「仲量聯行」（Jones Lang Lasalle）大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）的分析說，一些人對中國政府的優化措施，以及全面開放的前景過於樂觀，因為短期內防疫政策只會進行「一些調整」。
儘管優化措施公布後，中國的旅遊搜索引擎「去哪兒」11日搜索國際航班的數量，確實有比前1天暴增3倍，但也有中國民眾在微博上表示，一切還是取決於地方上如何落實，因此還不敢太樂觀。
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