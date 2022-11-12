耳朵嗡嗡聲不斷！醫教蚊蟲入耳「自救2妙招」：先關掉燈

我是廣告 請繼續往下閱讀
（一）立即使用掏耳棒或棉花棒挖：這樣的做法往往會讓蟲子更往耳道深處爬，操作不慎，甚至可能破壞到耳膜。
（二）拿不明液體灌洗耳朵：之前遇過拿殺蟲劑想要直接進行「除蟲」的民眾，結果殺蟲劑本身對於皮膚與耳膜有刺激性，結果反而引起外耳道嚴重發炎。
（三）劇烈晃動頭部試圖將蟲子甩出：劇烈的晃動，反而容易讓蟲子躁動不安，移動刺激外耳道，可能造成更大的不適。
翁梓華提醒，面對小蟲進耳朵，首先請大家保持冷靜，並提供大家急診臨床醫學指引上的處理方式：
（一）關上周圍燈光，將耳朵往後上方提，並且用光照耳朵：這個僅限於夠小的蟲（像是螞蟻），利用蟲的趨光性，讓小蟲願意自主地爬出耳道，然而，成人的外耳道並非直線，因此可以透過將耳朵往後上方拉，讓耳道變成更直的線，這樣照光效果會更好，但這僅限於能「回心轉意」的蟲蟲，臨床上，成效有限，特別是一些蟲蟲（像是蟑螂）「不會倒退走」，這樣的效果基本上就無效。
（二）用食用油滴入耳朵，先讓蟲蟲窒息，減少傷害：這時候可以先躺下來，將沒有刺激性的油滴入耳朵，靜置5-10分鐘，讓蟲窒息死亡，避免蟲體二次傷害，然後可以初步嘗試用油潤洗，看是否能將蟲體潤洗而出，如果成功潤洗出，則可以在耳鼻喉科追蹤，如果發現有聽力損失或是蟲體還是沒辦法取出，則要考慮前往急診。
當急診醫師面對蟲蟲危機時，可能會透過耳鼻喉科專用鑷子將蟲體完整夾出，或是用負壓抽吸器想辦法吸住蟲體的屁股，將蟲體拖出，如果上述兩者都沒辦法處理，則會直接對蟲體進行破壞，再由醫師一片一片將蟲體夾出，總之，蟲蟲誤闖禁區切莫驚慌，但只要處理得當，就能圓滿落幕。