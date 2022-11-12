男女神拍《性徒》無極限！脫光被大自然包圍直呼：好難忘
日本男星磯村勇斗在新片《性徒》突破演技極限，飾演恐怖邪教的忠誠信徒，不僅被施以酷刑，全身被埋到沙地裡，忍受風吹日曬，整個人憔悴不堪，他更挑戰從影來最大尺度，與年僅23歲的北村優衣在荒島沙灘上演激情戲，兩人毫不遮掩全裸入鏡，讓磯村勇斗表示全身濕漉漉纏綿，很令人難忘。
今年29歲的磯村勇斗，近年在日劇、電影上的傑出表現，漸漸在日本影壇嶄露頭角，不僅去年以《家族極道物語》、《電影版 昨日的美食》兩部作品獲得日本電影學院獎最佳新人獎肯定，今年更憑藉《性徒》中大膽且突破的演出，榮獲日本TAMA電影獎最佳新人男演員獎，他光是今年就有《七五計畫》、《調職令是警察樂隊！》等多達7部主演電影會上映，可說是當今影壇最受矚目的潛力新秀。
去年工作行程滿檔的他，表示收到《性徒》劇組的邀約後，被故事中充滿神祕感的邪教所吸引，雖然一開始十分猶豫，但是在深入閱讀作品後發現，在情色的外表背後，作品探討深層的人性問題，對自己而言是很好的磨練與挑戰。在好奇心的促使下，磯村勇斗排開其他行程，向劇組表示：「請讓我來演！」他曾在訪談中透露：「我很喜歡湯姆漢克斯主演的《浩劫重生》，我渴望能夠在無人島上表演，這次能參與《性徒》的演出，可說是終於圓夢了！」
磯村勇斗為本片首度全裸上鏡，與飾演副議長的女星北村優衣在海邊上演激情戲碼，他表示：「我們兩個人在海灘上，全身濕漉漉糾纏在一起，全身被大自然包圍著，感覺非常開放，這絕對是我最難忘的一幕。」此外，他在片中因做錯事而被懲罰，結果竟是整個人被埋進地洞裡，只剩下上半身露在外面，他直言：「我那時候真的感覺會死掉，因為身上的沙子越來越重，不斷把身體向下推，我很怕我會葬身此地！」《性徒》11月18日在台上映。