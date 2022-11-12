中職／樂天桃猿感謝野餐趴！邀球迷免費入場

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「Thank You 10 野餐趴」免費入場，歡迎在球場來個野餐你我他。為顧及球場管理進場人數上限，11月19日（六）當天進場時間為11點30分，金銀卡友由Gate V入場（11點20分），13點30分之後停止入場，進場時請記得索取入場抽獎券參加「樂大獎」抽獎。
總教練曾豪駒、隊長林泓育與參與野餐趴「樂紀念」簽名會球員陳禹勳、陳冠宇、朱俊祥、王溢正、許峻暘、曾仁和、賴鴻誠、林子崴、黃子鵬、楊彬、黃偉晟、莊昕諺、張閔勛、廖健富、嚴宏鈞、梁家榮、林承飛、陳俊秀、林立、朱育賢、馬傑森、成晉、黃敬瑋、藍寅倫、陳晨威、林智平、蔡鎮宇、楊晉豪皆到場同歡，一起「樂紀念」。
球迷朋友於當日球場一壘側商品部消費滿1500元可獲得簽名會號碼牌一張，限量200張發完為止，金銀猿會員卡友則請至球迷服務台憑卡索取「樂紀念」號碼牌，限會員本人領取，每人乙張。簽名會預計16:45後開始。更多野餐趴精彩節目待公布，敬請期待！
【2022Thank You 10野餐趴】
活動時間｜2022年11月19日（六）11：30~18：00
活動地點｜樂天桃園棒球場
收費方式｜免費參加（請索取入場抽獎券）
野餐贈品｜環球A19 電子禮券50元（數量有限，送完為止）
Dress Code｜踴躍穿上Rakuten Monkeys服飾
入場時間｜11點30分起自一壘側入口進場並循通道至外野草皮區
金銀猿卡友入場資訊｜11點20分起自票櫃旁GATE V進場並循通道至外野草皮區
注意事項｜
1、本野餐活動請參加者勿攜帶帳篷及明火烤爐鍋具等，違者取消入場資格。
2、本活動期間嚴禁私自內外野草皮紅土區傳接球，可傳接球區域請配合場地規劃於右外野室內場，其他棒球互動遊戲由球團現場安排，球團保有隨時修改、變更及最終解釋權。
3、如疫情等天然災害、不可抗力之因素導致活動無法進行，本類型感恩活動將視狀況延期或終止舉辦。