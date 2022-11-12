中職／樂天桃猿感謝野餐趴！邀球迷免費入場

▲樂天野餐趴。（樂天提供）
▲樂天野餐趴。（樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-11-12 13:23:08

2022年是樂天桃猿重要的一年，感謝球迷支持，「Thank You 10 野餐趴」作為今年最後一個主題日，11月19日開放樂天桃園棒球場，讓10號隊友在樂天桃園棒球場紅土草皮區與樂天桃猿一起輕鬆度過一下午，在棒球場外野野餐玩野球！

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從季初到台灣大賽，我們初嚐榮耀滋味，也一起在失敗中學習，所有的桃猿家人辛苦了，樂天桃園國際棒球場永遠是大家的家，來一起同樂，與桃猿男兒一起享受棒球！「樂天野餐趴」節目五大主軸：樂野餐、樂大獎、樂應猿、樂音樂、樂紀念即將登場款待所有10號隊友！

「Thank You 10 野餐趴」免費入場，歡迎在球場來個野餐你我他。為顧及球場管理進場人數上限，11月19日（六）當天進場時間為11點30分，金銀卡友由Gate V入場（11點20分），13點30分之後停止入場，進場時請記得索取入場抽獎券參加「樂大獎」抽獎。

總教練曾豪駒、隊長林泓育與參與野餐趴「樂紀念」簽名會球員陳禹勳、陳冠宇、朱俊祥、王溢正、許峻暘、曾仁和、賴鴻誠、林子崴、黃子鵬、楊彬、黃偉晟、莊昕諺、張閔勛、廖健富、嚴宏鈞、梁家榮、林承飛、陳俊秀、林立、朱育賢、馬傑森、成晉、黃敬瑋、藍寅倫、陳晨威、林智平、蔡鎮宇、楊晉豪皆到場同歡，一起「樂紀念」。

球迷朋友於當日球場一壘側商品部消費滿1500元可獲得簽名會號碼牌一張，限量200張發完為止，金銀猿會員卡友則請至球迷服務台憑卡索取「樂紀念」號碼牌，限會員本人領取，每人乙張。簽名會預計16:45後開始。更多野餐趴精彩節目待公布，敬請期待！

【2022Thank You 10野餐趴】

活動時間｜2022年11月19日（六）11：30~18：00

活動地點｜樂天桃園棒球場

收費方式｜免費參加（請索取入場抽獎券）

野餐贈品｜環球A19 電子禮券50元（數量有限，送完為止）

Dress Code｜踴躍穿上Rakuten Monkeys服飾

入場時間｜11點30分起自一壘側入口進場並循通道至外野草皮區

金銀猿卡友入場資訊｜11點20分起自票櫃旁GATE V進場並循通道至外野草皮區

注意事項｜

1、本野餐活動請參加者勿攜帶帳篷及明火烤爐鍋具等，違者取消入場資格。

2、本活動期間嚴禁私自內外野草皮紅土區傳接球，可傳接球區域請配合場地規劃於右外野室內場，其他棒球互動遊戲由球團現場安排，球團保有隨時修改、變更及最終解釋權。

3、如疫情等天然災害、不可抗力之因素導致活動無法進行，本類型感恩活動將視狀況延期或終止舉辦。

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