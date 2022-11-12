爆笑《整形》！少女時代秀英男友鄭敬淏「幫馬東石隆鼻」
南韓喜劇片《整形帝王》由馬東石擔任製片、身兼主演，攜手「少女時代」秀英男友鄭敬淏、吳娜拉、吳漣序、崔炳模等人共演，故事敘述擁有源源不絕生意點子和天生好口才的大國（馬東石 飾），找來整形外科醫師智友（鄭敬淏 飾）、蒐集能力一流的美晶（吳娜拉 飾）、金主太天（崔炳模 飾）、「狎鷗亭黃金人脈」的揆鈺（吳漣序 飾），一起打造狎鷗亭「整容都市」，預告中，馬東石甚至要求鄭敬淏幫他隆鼻，慘遭對方潑冷水。
馬東石去年和小17歲的女友藝正花登記結婚，上個月在頒獎典禮上意外分享已婚的消息，讓許多粉絲又驚又喜。《整形帝王》是馬東石宣布婚後的首部作品，受到眾人關注，預告中可看到身穿鮮豔襯衫的馬東石，以「一張嘴」掌管韓國時尚潮流指標之地「狎鷗亭」，還希望飾演最強整形醫師的鄭敬淏能幫他隆鼻，令許多網友看了都忍不住笑說：「第一次看到那麼油的馬東石！好期待！」
對於《整形帝王》的靈感來源，導演表示因為對於以韓國首爾狎鷗亭為中心，蓬勃發展的整形事業感到好奇，想描繪關於開啟韓流整形風潮的人物們的故事，才會開始構寫這部作品的劇本。馬東石在電影中飾演狎鷗亭在地人，對於拍攝感想，他表示：「真的拍攝的很愉快，觀眾可以期待演員們新穎的演技默契！希望這部作品能帶給大家很多力量！」
鄭敬淏在電影中飾演擁有最強實力的整形外科醫師，回憶起拍攝過程，他表示：「每次去拍攝現場時都很開心，工作人員、導演、前輩們都很好，是最完美的拍攝現場！很慶幸能在不發生任何事故下結束拍攝，真的是很幸福的拍攝現場！」對於和馬東石合作的感想，鄭敬淏則說：「拍攝現場總是充滿笑聲，我從馬東石、吳娜拉兩位前輩那學到很多，好像真的有了兩位很棒的哥哥、姐姐，讓我感到十分幸福！」《整形帝王》12月2日在台上映。