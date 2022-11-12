感動！《寶可夢》小智征戰25年終於封頂 網淚崩：圓滿了
日本經典動畫《寶可夢》最新篇章《寶可夢旅途》於昨(11)日在日本播出最新的第132話中，小智終於贏得「寶可夢世界錦標賽」冠軍，這也是小智從1997年開始，歷經25年寶可夢旅程，首度拿下世界冠軍。雖然是動畫，但對於從小開始看寶可夢的大人來說似乎也跟著小智成就解鎖！
在《寶可夢旅途》第132話，主角小智在「寶可夢世界錦標賽」對戰「不敗王者」丹帝的噴火龍，過程中小智經過好幾回合纏鬥，中間一皮卡丘還昏迷，在昏迷的狀況下以往的夥伴陸續出現在眼前給了皮神友情之力，這一幕也讓不少寶可夢的粉絲相當感動，25年的寶可夢回憶全湧上，最終皮神打敗了噴火龍，讓小智終於封頂第一次拿下寶可夢世界錦標賽冠軍。
這次也是小智在《寶可夢》動畫系列開播後得到的第一座世界級冠軍，引爆社群討論，不僅是寶可夢官方在臉書、推特迅速公布了這則大消息，連日本澀谷的廣告牆上，也都掛上「速報訊息」，並放出小智在動畫當中成功奪得世界冠軍的珍貴畫面。Pokemon官方Twitter也發出貼文恭賀小智成為世界冠軍，僅18小時就吸引了465萬次的觀看。
台灣網友反應也相當熱烈，「童年遺憾圓滿了」、「好感動！」、「終於啊！回憶殺，看到哭！」、雖然皮神贏的很硬要，但還是直接高潮了。」「可以回去找比雕了」，但也有表示，「 現在贏的完全無感。」、「要不是新作快上了，可能還沒冠軍拿！」。