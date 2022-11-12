BAR SWAP調酒大賽！前10強酒吧名單曝　高手匯聚台南府城

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1、台北 Bar Mood－Mood Sour
2、台北 Indulge Experimental Bistro－Re-Awaken
3、新竹 Tender Cocktail Bar－Muakaikai 摩阿凱凱
4、台中 Somm Juice 索瑪莉亞－Terroir 風土
5、台南 Bar TCRC－豐收
6、台南 Cuckoo Bar 咕咕吧－豐收之宴 The Naked Feast
7、台南 Moonrock－赤裸而來 Naked As We Came
8、台南 Phowa－香鑽因子
9、台南 散漫酒館－山鄰
10、高雄 Gallery 20.5－Native & Naked
評審團透露，入圍決賽的人氣酒吧之所以能一舉從眾多名店中脫穎而出，關鍵在於這10家各自限定版的「裸鑽騷兒」，除了有專屬的調酒故事與情境詮釋，重點在於能將酒吧特色理念和裸鑽雪莉的風味完美結合，綻放舌尖上的多層次風味、在品飲過程中展現出最大膽創新、自由純粹的裸活精神，讓人心神嚮往、怡然自得。
接下來總決賽將選在「微醺府城-台南」的福爾摩沙遊艇酒店，品牌也公佈決賽的超強評審團陣容，特別聘請希臘調酒之父Nikos Bakoulis與台灣「調酒教父」王靈安老師，攜手國際評審團隊共同品出巧妙運用裸鑽雪莉威士忌，展露至真美好風味、最「裸」滋味的傑出調酒。
此外，喜愛威士忌濃厚香氣的粉絲，也不可錯過麥卡倫特別推出《麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年 A Night On Earth In Scotland 2022年限定版 43%》，精選的優質美國與歐洲雪莉橡木桶以及波本桶釀造而成，因此散發蘇格蘭奶油酥餅的香草香甜，正是霍格莫內傳統上送禮和分享不可或缺的美食，其柔潤絲滑的口感，適合接下來聖誕、跨年、除夕夜，與親朋好友歡度品飲時光。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！