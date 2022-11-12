男星離奇陳屍浴缸！生前回憶錄曝　「疑遭天王猥褻」

「新好男孩」（Backstreet Boys）成員尼克卡特（Nick Carter）的親弟弟亞倫卡特（Aaron Carter）被暱稱「新好弟弟」，在日前傳出在家中浴缸過世，噩耗震驚外界。而在他離奇逝世後，有出版社打算發布關於他具有爭議性的回憶錄，引起討論。
亞倫卡特過世後，有一篇「未經授權」的回憶錄，以「亞倫卡特：不完整人生的不完整故事」為題，預定要在下週二發布，其中書裡的一部分提到，亞倫透露他在2003年8月時於麥可傑克遜（Michael Jackson）家過夜，當時亞倫只有15歲，被聲音吵醒時發現麥可穿著緊身的白色內衣在他床邊，這讓他緊張不已，只好出言喝斥，但麥可似乎神智不清，聽到亞倫的聲音後只表示「好吧」，就回自己的床上去睡覺了。此事經過不到3個月，麥可傑克遜就因為猥褻兒童罪被逮捕，不過亞倫強調，他並沒有被麥可傑克遜「上下其手」過。
事實上。亞倫卡特在本月初被發現陳屍在房間浴室，案發後，警方在亞倫浴室發現許多壓縮空氣罐與處方藥罐，警方初步判定他是意外死亡，由於尚未掌握他確切的死因，因此也不排除他殺的可能性。
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