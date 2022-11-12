楠梓文中足球場啟用　黃偵琳：楠梓將成為南部足球重鎮

斥資三億五千萬的楠梓文中足球場，今 (12) 日熱鬧正式啟用，楠梓文中足球場是前瞻基礎建設計畫第一座也是唯一一座完工啟用的足球場，各擁一座天然草皮及人工草皮球場，未來將作為各類賽事之練習場地，預期將大幅提升南部足球運動風氣。協助爭取楠梓文中足球場甚多的民進黨左營楠梓區市議員參選人黃偵琳表示，楠梓未來將成為南部足球重鎮。

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▲在立委劉世芳委員及市政府的努力下，楠梓文中足球場成為南部足球的重鎮。（圖／記者郭凱杰翻攝）

楠梓文中足球場今天由教育部次長暨體育署代理署長林騰蛟、立法委員劉世芳、許智傑、高雄市政府秘書長郭添貴、運動發展局長侯尊堯，出席啟用典禮。楠梓文中足球場從 2018 年爭取到前瞻基礎建設的預算之後，由體育署補助 2 億 3,800 萬元，市府 1 億 1,600 萬元的配合款，總經費達三億五千萬，歷經四年，今天完工啟用。

▲協助爭取楠梓文中足球場甚多的民進黨左營楠梓區市議員參選人黃偵琳表示，楠梓未來將成為南部足球重鎮。（圖／記者郭凱杰翻攝）

林騰蛟表示，前瞻基礎建設中營造休閒運動環境計畫，高雄市府為推動足球運動，規劃國家體育場做為國際足球競賽場地，同時提案楠梓文中足球場，供國內競賽或球隊及各級學校練習場使用，計畫完整，在立法委員劉世芳及許智傑支持下，今天得以順利完工啟用。

劉世芳表示，楠梓文中足球場啟用有五個感謝。感謝體育署的支持、高雄市政府的規劃與執行、議員通過預算、里長在施工過程中與居民的溝通、以及柏文健康事業承擔營運並引進西甲訓練制度，提升足球發展。因為中央、地方、民間公司三方協力，才能讓楠梓文中足球場成為前瞻基礎建設計畫唯一落成啟用的球場，殊為不易。