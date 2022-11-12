首場政見發表會訴諸年輕人支持 黃珊珊：別再當無聲的人
無黨籍台北市長候選人黃珊珊12日下午，參與台北市長選戰首場公辦電視政見發表會。過程中黃珊珊除了細數自己的政見外，最後也訴諸情感，希望年輕人願意出面投票，「我們希望年輕人不要再沈默，也不需要當一個無聲的人，因為你們的聲音必須要被看見，如果你們不出來投票，藍綠兩黨是不可能相信你可以影響他們的決定。」
黃珊珊在政見發表會最後表示，未來的世界是要交給年輕人的，年輕人的聲音，如果不出來投票，恐怕將不會被藍綠兩大黨有所重視。「在未來的10多天裡面，還會有更多的不同的政黨，刻意操作棄保或是假的民調，大家把自己最重要的一票要交給他們嗎？」
黃珊珊說，在這邊還是要誠摯地呼籲，支持她的很多都是年輕的朋友，我知道你們對於未來都非常的焦慮，我也知道你們的父母親，可能都是要投票給藍跟綠，但是各位可以想想，為什麼這些年輕人沒有聽他父母的話？這是一定有原因的。
「我們希望年輕人不要再沈默，也不需要當一個無聲的人，因為你們的聲音必須要被看見。」黃珊珊說，如果你們不出來投票，藍綠兩黨是不可能相信你可以影響他們的決定，黃珊珊直言，如果你不想重回藍綠惡鬥，如果你不想讓台北市再走回頭路，希望你們在11月26號，能夠出來投票給8號的黃珊珊，因為黃珊珊的當選，就是終結藍綠對立最好的方法。