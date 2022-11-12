基金經理網戀慘被騙！131萬沒了　女方早結婚這原因露餡

▲網路交友受騙時有所聞，民眾應提高警覺，不要輕易轉帳給對方。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲網路交友受騙時有所聞，民眾應提高警覺，不要輕易轉帳給對方。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-11-12 16:03:08

時下網路交友十分方便，許多人會在網路上尋找感情慰藉，不過網戀經常也伴隨風險，成為有心人詐騙的獵場。中國上海就有一位男基金經理，網戀暈船慘被騙近30萬人民幣、約新台幣131萬，結果女方根本早已結婚生子，而且還是位工廠女工。工廠女工騙倒高學歷基金經理，引發網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲假的！付150萬養「不存在的姪子」，癡情男網戀慘被騙。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲上海一位男基金經理在交友網站上網戀慘被騙，近30萬人民幣付水流。（示意圖／翻攝自Pixabay）
據陸媒《信號財經》報導，這位受騙的基金經理是一位50歲羅姓男子，不僅在上海市中心任職，而且還擁有博士的高學歷。羅男透過交友網站結識34歲殷姓女子，兩人都還未見過面，羅男就已經對殷女神魂顛倒，轉帳了近30萬人民幣給殷女。

羅男多次要求見面未果，殷女總是百般推託，後來眼見實在找不到理由，就先答應見面，結果當天再放鴿子沒有赴約。不料羅男擔心發生意外，報警表示殷女無故失聯，警方這一介入才讓騙局露餡。

殷女在交友網站上給自己編織了一個海外留學歸來，事業有成的白領精英人設，但真實身分其實是一個工廠女工，而且早就已經結婚，還育有一對兒女。殷女表示，由於工作的工廠陷入困難，拖欠薪資，這才動念在交友網站上找人騙取錢財，想不到羅男真的上鉤，還一受騙就乖乖吐出30萬人民幣。目前殷女已被警方逮捕，全案還在進一步調查釐清中。（編輯：倪浩軒）

11歲童遭蛇咬過世！求救沒被當真　粗心爸依過失殺人起訴

夫妻買房快談妥！婆婆夢「鋼筋穿喉」阻止　4年後慘況曝

新北屁孩「帶刀聚集耶誕城」！譙警察髒話　當場遭制伏

女檢察官遭爆「曾去招待所」！法務部深夜拔官、徹查

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀