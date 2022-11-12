基金經理網戀慘被騙！131萬沒了 女方早結婚這原因露餡
時下網路交友十分方便，許多人會在網路上尋找感情慰藉，不過網戀經常也伴隨風險，成為有心人詐騙的獵場。中國上海就有一位男基金經理，網戀暈船慘被騙近30萬人民幣、約新台幣131萬，結果女方根本早已結婚生子，而且還是位工廠女工。工廠女工騙倒高學歷基金經理，引發網友熱議。
據陸媒《信號財經》報導，這位受騙的基金經理是一位50歲羅姓男子，不僅在上海市中心任職，而且還擁有博士的高學歷。羅男透過交友網站結識34歲殷姓女子，兩人都還未見過面，羅男就已經對殷女神魂顛倒，轉帳了近30萬人民幣給殷女。
羅男多次要求見面未果，殷女總是百般推託，後來眼見實在找不到理由，就先答應見面，結果當天再放鴿子沒有赴約。不料羅男擔心發生意外，報警表示殷女無故失聯，警方這一介入才讓騙局露餡。
殷女在交友網站上給自己編織了一個海外留學歸來，事業有成的白領精英人設，但真實身分其實是一個工廠女工，而且早就已經結婚，還育有一對兒女。殷女表示，由於工作的工廠陷入困難，拖欠薪資，這才動念在交友網站上找人騙取錢財，想不到羅男真的上鉤，還一受騙就乖乖吐出30萬人民幣。目前殷女已被警方逮捕，全案還在進一步調查釐清中。（編輯：倪浩軒）