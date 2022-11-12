苗栗選情震撼彈　貓哥公開信意外揭露徐定禎家族中國經商

我是廣告 請繼續往下閱讀
貓哥感嘆，隨著徐定禎政治地位逐漸穩固，當初助他打江山的兄弟「竟成了你口中不入流的黑道、黑金，而你已往生的表哥游前議長，被你撇的一乾二淨。」
貓哥說他站出來寫這封公開信，是因為對徐忘恩負義，背祖宗忘這種事看不下去，他還感歎政治就是最大的江湖，痛斥徐定禎「你們的心，比黑道還黑」。
針對公開信內容，徐定禎辦公室回應，從事政治工作的過程中受到很多貴人相助，他都心存感激，但政治理念不同，彼此都互相尊重。他與已故的游忠鈿議長是表兄弟，感謝游忠鈿當初支持他參選頭份鎮長，但雙方政治立場極為不同，事業上更是毫無關係。徐更在臉書強調，不論聽到怎樣的言論，他可以理解人在江湖身不由己，所以會有這些說法和做法。
以下為彭錦淼公開信全文：
「這封信，我寫給曾經的兄弟，徐定禎。」
你認我當兄弟，是因為你二哥徐定宏，當年你兩個大哥在中國的深圳與佛山功成名就，用這些資源培養了你，如今，你是個高高在上的民進黨高官，但我們兄弟倆卻成了最熟悉的陌生人。
幾十年前你二哥不幸罹癌，自知不久人世，回到台灣找我以及幾個好兄弟，希望我們帶他去看看美麗的故鄉，然後，他才能放心的走。半生在中國，精魂回故里，是每個異鄉人的期望，我們帶著他飽覽群山、登高望海，一個多月後，他病重入院，不久便天人永隔，你感激之餘，認我當兄弟，我銘記在心。
那時你還是個代書，你的表哥游前議長，並沒有看輕你，兄弟們用了一杯茶的時間，鍾東錦就答應借給你大部分選舉經費，我也為你籌措了兩百萬，情義相挺，沒有一句廢話，你帶著這筆錢成功選上頭份鎮長，意氣風發，前途看漲，兄弟們也替你開心。
四年後你競選連任，徐耀昌念在同宗情誼，不顧一切挺你到底，最後你在大家的簇擁下，登上頭份鎮長寶座，更在命運的時間點上，成為了頭份市的首任市長。你爬得越來越高，而我們還在台下為你鼓掌，原以為我們這些山線街頭出生的孩子，現在終於可以光宗耀祖，卻沒想到好景不常，你變成了堂堂市長，而我們這些助你打江山的兄弟，竟成了你口中不入流的黑道、黑金，而你已往生的表哥游前議長，被你撇的一乾二淨。
接下來你對當時的恩人徐耀昌，下了戰帖，還牽起劉政鴻的手，把徐耀昌跟你大嫂蔡麗卿，罵的豬狗不如。而這傷害還在持續延燒，現在你跟當年借你選舉經費的鍾東錦，不但劃清界線，還替民進黨助紂為虐，對兄弟們趕盡殺絕，陷人於罪。把我們幾十年來為回歸社會所做的努力，悉數毀滅殆盡，置往日情誼於何處？置昔日兄弟於死地。
政治就是最大的江湖，你們的心，比黑道還黑。喝下了民進黨給的孟婆湯，你把人情義理忘得一乾二淨。為了自己的功名，回頭屠殺這群養你助你的兄弟，這該是君子所為嗎？如果你二哥地下有知，你如何向他交代？
帶著一群綠營立委拿著國家機器，指揮辦案，羅織罪名，你毫不手軟。
對故鄉，對你，對鍾東錦，我問心無愧，站出來寫這封公開信，是因為對忘恩負義，背宗忘祖這種事，我看不下去，至於你能不能成為一個民進黨的縣長，我無從評論，選民眼睛雪亮，他們會自己決定。
昔日的兄弟，中港溪老人福利促進協會理事長，彭錦淼(貓哥)