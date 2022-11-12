蔣萬安選戰大談矽谷經驗　曹興誠千字回酸：我對不起他

▲聯電前董座曹興誠今（12）日發出千字文，劍指台北市長候選人蔣萬安在政見發表會上六度提及「矽谷經驗」，但事實上都是為中資企業服務的律師事務所。（圖／NOWnews資料照）
▲聯電前董座曹興誠今（12）日發出千字文，劍指台北市長候選人蔣萬安在政見發表會上六度提及「矽谷經驗」，但事實上都是為中資企業服務的律師事務所。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-12 16:47:10

九合一大選進入最後倒數兩週！選戰也逐漸火熱，不過聯電前董座曹興誠今（12）日發出千字文，劍指台北市長候選人蔣萬安在政見發表會上六度提及「矽谷經驗」，但事實上都是為中資企業服務的律師事務所，「與美國矽谷的關連不大」，另外針對蔣萬安對於曹興誠指他在事務所「打雜」一事，「蔣先生那天短短的一段話裡面，竟然連唸了兩個別字。把『自詡』唸成了『自翊』，把瞠目唸成了『堂木』」，自己對不起蔣萬安。

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蔣萬安在2005年進入WSGR 律師事務所實習；2007年年底取得律師資格，開始正式參與律師工作，卻於09年初遭到資遣。失業一年後，於2010年2月加入Crone & Rozynko，曹興誠指出，這家律師事務所主要業務是為中資公司服務，蔣做了不久，旋即在2011年自創事務所，應該也是為中資服務；2013年蔣整裝回台。所以蔣先生的所謂矽谷經驗，十分短暫；在WSGR事務所是打雜的菜鳥，2010至2013年，基本上都是為中資公司在美國籌資或上市，與美國矽谷的關連不大。

「我說蔣先生在WSGR事務所打雜，並無貶意。其實打雜是職業菜鳥必須的歷練；我本人就業之初，就做過無數的打雜工作，並引以為榮」，但曹接著說，「不過蔣先生顯然認為，說他打雜是貶低他，所以他回嗆我是『綠營側翼，抹黑方式和手段令人瞠目結舌』」。

「讓我意外的是，蔣先生那天短短的一段話裡面，竟然連唸了兩個別字。把『自詡』唸成了『自翊』，把瞠目唸成了『堂木』。
我問我同學，我們以前建中同學的國文程度有這麼差嗎？我同學說，以前同學唸別字也難免，但蔣先生的問題比較嚴重，他把章都唸成蔣」。

曹興誠表示，自己閒話一句「打雜」，讓蔣先生的國文程度洩了底，「這是我對不起蔣先生的地方」，換個角度看，蔣先生只要他公布在矽谷替哪些公司做出了什麼偉大的貢獻，必能讓自己光芒四射，讓自己啞口無言。

最後，曹興誠指出，蔣萬安進行選戰至今，除了不斷攻擊陳時中的防疫措施之外，幾乎提不出任何主張，能給台北市民帶來希望，近日選戰進入倒數計時階段，蔣突然開始吹噓自己的所謂矽谷經驗，但其矽谷經驗基本上是替中資公司在美國買辦的經驗，難怪別人問他辦過哪些案子，他一再跳針式的閃避問題，「今天的選民，往往依據粗淺的認知，就決定了票投給誰，以後就不再去檢測已經挑好的對象」。
 

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