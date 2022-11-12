蔣萬安選戰大談矽谷經驗　曹興誠千字回酸：我對不起他

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「我說蔣先生在WSGR事務所打雜，並無貶意。其實打雜是職業菜鳥必須的歷練；我本人就業之初，就做過無數的打雜工作，並引以為榮」，但曹接著說，「不過蔣先生顯然認為，說他打雜是貶低他，所以他回嗆我是『綠營側翼，抹黑方式和手段令人瞠目結舌』」。
「讓我意外的是，蔣先生那天短短的一段話裡面，竟然連唸了兩個別字。把『自詡』唸成了『自翊』，把瞠目唸成了『堂木』。
我問我同學，我們以前建中同學的國文程度有這麼差嗎？我同學說，以前同學唸別字也難免，但蔣先生的問題比較嚴重，他把章都唸成蔣」。
曹興誠表示，自己閒話一句「打雜」，讓蔣先生的國文程度洩了底，「這是我對不起蔣先生的地方」，換個角度看，蔣先生只要他公布在矽谷替哪些公司做出了什麼偉大的貢獻，必能讓自己光芒四射，讓自己啞口無言。
最後，曹興誠指出，蔣萬安進行選戰至今，除了不斷攻擊陳時中的防疫措施之外，幾乎提不出任何主張，能給台北市民帶來希望，近日選戰進入倒數計時階段，蔣突然開始吹噓自己的所謂矽谷經驗，但其矽谷經驗基本上是替中資公司在美國買辦的經驗，難怪別人問他辦過哪些案子，他一再跳針式的閃避問題，「今天的選民，往往依據粗淺的認知，就決定了票投給誰，以後就不再去檢測已經挑好的對象」。