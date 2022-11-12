鄭家純自爆閨房情趣！靠每天泡澡收服Akira的心

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這5年感情曾一度分手，又閃婚震撼演藝圈，鄭家純歸功於Akira不屈不撓的毅力與對她百依百順的耐心，因為疫情因素相隔兩地，她捨不得對方單身，認為該面對現實，一度提出分手，但這一年多來，無論她態度如何冷淡，老公每天不間斷傳訊息問候、對她噓寒問暖，才讓舊情復燃，睽違2年多再度重逢，看見彼此感覺仍然熟悉，讓她直呼非常神奇，遂決定攜手過下半生 ！
這段「台日情緣」修成正果，她表示雙方親友都很開心，連總統蔡英文都親寫卡片祝福，先生一家也很喜歡蔡總統，雖然有網友唱衰，向來不畏酸民的她，近日忙著回覆親友與網友的恭喜訊息，信心滿滿地說：「祝福的人是反對的人好幾十倍，不需要理會那些人，我又不是跟他們結婚。」
出道至今爭議話題不斷，她形容Akira心理素質很強，會看她的新聞與社群平台發文，毫無條件接受她的一切，當初剛交往時，竟有喜歡Akira的情敵，刻意蒐集她的負面新聞給老公看，想要破壞她們關係，結果Akira不為所動，還把鄭家純的寫真年曆放在辦公桌上，為女友宣示主權，連純色生產的飛機杯都拿來試用，強心臟完全不受他人影響。
有趣的是，她笑說老公愛好攝影，曾掌鏡為她拍攝寫真年曆的數張美照，Akira在醫院指著年曆上鄭家純的美麗身影，跟同事炫耀這是自己的女友，卻被同事誤會是戀愛妄想症，沒有人肯相信，直到結婚新聞曝光後，同事恍然大悟，驚覺他沒說謊，一切真相大白，「不過，這次《純熟》寫真集尺度比較大，他應該不敢公開放出來」。