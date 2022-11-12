鄭家純自爆閨房情趣！靠每天泡澡收服Akira的心

▲鄭家純返台宣傳情趣用品「純色」，大方透露與新婚老公Akira的閨房情趣。（圖／千巡影視提供）
▲鄭家純返台宣傳情趣用品「純色」，大方透露與新婚老公Akira的閨房情趣。（圖／千巡影視提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-11-12 16:52:15

藝人鄭家純（雞排妹）剛宣布與日籍小兒科醫師Akira閃婚，以人妻身分返台後，今（12）日出席創立的情趣用品「純色」2週年活動，滿臉洋溢幸福模樣，她透露老公長相神似政壇人士吳崢，目前邊工作邊讀碩士，新婚生活很忙碌，但夫妻每天都會一起泡澡，排除所有干擾，分享生活日常，增添閨房情趣，並認證Akira「身體挺好的」，雖不至於天天都有親密行為，但很滿意老公表現。

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▲▼鄭家純情定日本小兒科醫生，晉升醫師娘。（圖／千巡影世提供、翻攝自鄭家純臉書）
▲鄭家純情定日本小兒科醫生，晉升醫師娘。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純宣布閃婚，收到蔡英文總統的祝賀卡片。（圖／千巡影視提供）
▲鄭家純宣布閃婚，收到蔡英文總統的祝賀卡片。（圖／千巡影視提供）
她曾在臉書建議伴侶洗澡增加親密度，互相清洗私密處，詳述流程讓人血脈賁張，被網友大讚分析精闢，可望促進人口成長，如今細想都是其來有自，對象就是Akira。她認為每天一起泡澡培養感情很重要，老公個性害羞，初次聽聞這個建議嚇了一跳，現在已經能享受其中。被關心夫妻私密性生活，鄭家純坦言都有做避孕措施，希望等2年後再懷孕生子。

▲鄭家純體態保養有成。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純體態保養有成。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純保持良好身心狀態。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純拍攝寫真集，保持良好身心狀態。（圖／千巡影世提供）
這5年感情曾一度分手，又閃婚震撼演藝圈，鄭家純歸功於Akira不屈不撓的毅力與對她百依百順的耐心，因為疫情因素相隔兩地，她捨不得對方單身，認為該面對現實，一度提出分手，但這一年多來，無論她態度如何冷淡，老公每天不間斷傳訊息問候、對她噓寒問暖，才讓舊情復燃，睽違2年多再度重逢，看見彼此感覺仍然熟悉，讓她直呼非常神奇，遂決定攜手過下半生 ！

這段「台日情緣」修成正果，她表示雙方親友都很開心，連總統蔡英文都親寫卡片祝福，先生一家也很喜歡蔡總統，雖然有網友唱衰，向來不畏酸民的她，近日忙著回覆親友與網友的恭喜訊息，信心滿滿地說：「祝福的人是反對的人好幾十倍，不需要理會那些人，我又不是跟他們結婚。

▲情趣用品「純色」成立2週年，鄭家純以成立競選總部，開放讓成年觀眾進場體驗。（圖／千巡影視提供）
▲情趣用品「純色」成立2週年，鄭家純以成立競選總部方式，開放讓成年觀眾進場體驗。（圖／千巡影視提供）
出道至今爭議話題不斷，她形容Akira心理素質很強，會看她的新聞與社群平台發文，毫無條件接受她的一切，當初剛交往時，竟有喜歡Akira的情敵，刻意蒐集她的負面新聞給老公看，想要破壞她們關係，結果Akira不為所動，還把鄭家純的寫真年曆放在辦公桌上，為女友宣示主權，連純色生產的飛機杯都拿來試用，強心臟完全不受他人影響。

有趣的是，她笑說老公愛好攝影，曾掌鏡為她拍攝寫真年曆的數張美照，Akira在醫院指著年曆上鄭家純的美麗身影，跟同事炫耀這是自己的女友，卻被同事誤會是戀愛妄想症，沒有人肯相信，直到結婚新聞曝光後，同事恍然大悟，驚覺他沒說謊，一切真相大白，「不過，這次《純熟》寫真集尺度比較大，他應該不敢公開放出來」。

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