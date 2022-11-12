陳其邁喊話：選錯人賽馬場　選對人迎來台積電晶圓廠

高雄市今 (12) 日舉行「市長候選人公辦政見發表會」，爭取連任的高雄市長陳其邁除強調 ， 未他願意用生命來與大家一起打拚，讓高雄更好外 ， 陳其邁也感慨地指出，高雄從來就不是好命的城市，身為一個在地的市長，最重要的就是拚盡全力讓高雄更好， 4 年後的高雄，將會是科技、移居、幸福、魅力的高雄。

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▲陳其邁指出，「選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，選錯人爬樹防登革熱，選對人打疫苗還能聽歌仔戲，選錯人大港不能唱，選對人國際巨星都來唱」。（圖／高市府提供）

陳其邁指出，在決定高雄未來的關鍵時刻，絕對不能重蹈覆轍，「選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，選錯人爬樹防登革熱，選對人打疫苗還能聽歌仔戲，選錯人大港不能唱，選對人國際巨星都來唱」。

陳其邁表示，自己就任市長時曾提出 4 大優先，產業轉型優先，包括台積電來高雄設廠、鴻海布局高雄電動車生產重要基地，增加就業實質薪資成長六都第一，青年的失業率為六都最低，捷運 4 線齊發，輕軌從停擺到復工，龍貓隧道更可以說是全國最夯的打卡景點。

陳其邁提到，改善空汙品質的部分，高雄連續 2 年良率達到 8 成，更制定了相關氣候變遷相關淨零城市管理自治制條例，希望在 2050 年達到零碳排的目標，除此之外，還有班班有冷氣、校校有雙語、生生有平板，成立霸凌調查小組、客語跟原住民語認證等各項改革。

陳其邁表示，高雄也遵守財政紀律，不僅零舉債更減債 70 億，年底還會達到減債百億的目標，全面強化高雄財政體質，此外，去年營業銷售總額 5.57 兆元，農業、工業、服務業等全面成長為六都第一。

陳其邁表示，有人關心高雄的人口，高雄 20 到 39 歲青年人數雖然減少，不過這情況不是高雄才有的現象，台北減少 7 萬人、新北減少 6 萬人，都高於高雄，這是整體少子化結果，不該被扭曲，而是應該基於事實來做市政的討論。

陳其邁強調，未來的 4 年，高雄會是科技城市有完整半導體產業聚落，成為高階製造中心，未來的 4 年高雄也將是宜居城市，增加 4 萬 5000 個就業機會，文創、新創、農創在高雄蓬勃發展，未來 4 年高雄將成為幸福城市，會有讓民眾養老可以安心等措施，未來 4 年，高雄會是魅力、國際級觀光城市，這幾年大港開唱、文博設計展等都展現高雄的軟實力，讓大家看見高雄之美，未來 4 年，高雄會更精采，「所以請市民再給我 4 年，帶領高雄起飛、邁向全世界」。

陳其邁表示，柯志恩常常說，只有來了一家台積電，不能解決什麼問題，但她所不知道的是，除了台積電，高雄還來了 80 家的廠商、半導體，這都是在帶動高雄產業的轉型，創造更多的就業的機會，「我們對於新創公司的補助，再兩年內增加了 4 億，我們也有大學實習生的計畫，產學大聯盟，來對接所有年輕朋友在未來有更多優質的工作機會，也能實質提升薪資的水準」。

陳其邁表示，關於學貸，他反對所謂的學費自主，要做的是把公、私立的學費拉近，政府應該要補助績效良好的私立大學，讓年輕朋友在學費負擔上能夠降低，而不是把它轉換為學貸增加，造成年輕學子的負擔，這方面是自己與柯志恩不一樣的地方。

陳其邁也感慨地指出，高雄從來就不是好命的城市，身為一個在地的市長，最重要的就是拚盡全力讓高雄更好， 4 年後的高雄，將會是科技、移居、幸福、魅力的高雄，在決定高雄未來的關鍵時刻，絕對不能重蹈覆轍，「選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，選錯人爬樹防登革熱，選對人打疫苗還能聽歌仔戲，選錯人大港不能唱，選對人國際巨星都來唱」。