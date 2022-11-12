陳其邁喊話：選錯人賽馬場　選對人迎來台積電晶圓廠

▲高雄市長選舉公辦電視政見發表會今天下午2點在左營蓮潭會館舉辦，鄭宇翔曾尹儷、柯志恩及陳其邁4人參辯論與政見發表。（圖／高市府提供）
▲高雄市長選舉公辦電視政見發表會今天下午2點在左營蓮潭會館舉辦，鄭宇翔曾尹儷、柯志恩及陳其邁4人參辯論與政見發表。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-11-12 17:40:08

高雄市今(12)日舉行「市長候選人公辦政見發表會」，爭取連任的高雄市長陳其邁除強調未他願意用生命來與大家一起打拚，讓高雄更好外陳其邁也感慨地指出，高雄從來就不是好命的城市，身為一個在地的市長，最重要的就是拚盡全力讓高雄更好，4年後的高雄，將會是科技、移居、幸福、魅力的高雄。

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▲陳其邁指出，「選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，選錯人爬樹防登革熱，選對人打疫苗還能聽歌仔戲，選錯人大港不能唱，選對人國際巨星都來唱」。（圖／高市府提供）
▲陳其邁指出，「選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，選錯人爬樹防登革熱，選對人打疫苗還能聽歌仔戲，選錯人大港不能唱，選對人國際巨星都來唱」。（圖／高市府提供）
陳其邁指出，在決定高雄未來的關鍵時刻，絕對不能重蹈覆轍，「選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，選錯人爬樹防登革熱，選對人打疫苗還能聽歌仔戲，選錯人大港不能唱，選對人國際巨星都來唱」。

陳其邁表示，自己就任市長時曾提出4大優先，產業轉型優先，包括台積電來高雄設廠、鴻海布局高雄電動車生產重要基地，增加就業實質薪資成長六都第一，青年的失業率為六都最低，捷運4線齊發，輕軌從停擺到復工，龍貓隧道更可以說是全國最夯的打卡景點。

陳其邁提到，改善空汙品質的部分，高雄連續2年良率達到8成，更制定了相關氣候變遷相關淨零城市管理自治制條例，希望在2050年達到零碳排的目標，除此之外，還有班班有冷氣、校校有雙語、生生有平板，成立霸凌調查小組、客語跟原住民語認證等各項改革。

陳其邁表示，高雄也遵守財政紀律，不僅零舉債更減債70億，年底還會達到減債百億的目標，全面強化高雄財政體質，此外，去年營業銷售總額5.57兆元，農業、工業、服務業等全面成長為六都第一。

陳其邁表示，有人關心高雄的人口，高雄2039歲青年人數雖然減少，不過這情況不是高雄才有的現象，台北減少7萬人、新北減少6萬人，都高於高雄，這是整體少子化結果，不該被扭曲，而是應該基於事實來做市政的討論。

陳其邁強調，未來的4年，高雄會是科技城市有完整半導體產業聚落，成為高階製造中心，未來的4年高雄也將是宜居城市，增加45000個就業機會，文創、新創、農創在高雄蓬勃發展，未來4年高雄將成為幸福城市，會有讓民眾養老可以安心等措施，未來4年，高雄會是魅力、國際級觀光城市，這幾年大港開唱、文博設計展等都展現高雄的軟實力，讓大家看見高雄之美，未來4年，高雄會更精采，「所以請市民再給我4年，帶領高雄起飛、邁向全世界」。

陳其邁表示，柯志恩常常說，只有來了一家台積電，不能解決什麼問題，但她所不知道的是，除了台積電，高雄還來了80家的廠商、半導體，這都是在帶動高雄產業的轉型，創造更多的就業的機會，「我們對於新創公司的補助，再兩年內增加了4億，我們也有大學實習生的計畫，產學大聯盟，來對接所有年輕朋友在未來有更多優質的工作機會，也能實質提升薪資的水準」。

陳其邁表示，關於學貸，他反對所謂的學費自主，要做的是把公、私立的學費拉近，政府應該要補助績效良好的私立大學，讓年輕朋友在學費負擔上能夠降低，而不是把它轉換為學貸增加，造成年輕學子的負擔，這方面是自己與柯志恩不一樣的地方。

陳其邁也感慨地指出，高雄從來就不是好命的城市，身為一個在地的市長，最重要的就是拚盡全力讓高雄更好，4年後的高雄，將會是科技、移居、幸福、魅力的高雄，在決定高雄未來的關鍵時刻，絕對不能重蹈覆轍，「選錯人賽馬場，選對人迎來台積電晶圓廠，選錯人爬樹防登革熱，選對人打疫苗還能聽歌仔戲，選錯人大港不能唱，選對人國際巨星都來唱」。

高雄市長選舉公辦電視政見發表會今天下午2點在左營蓮潭會館舉辦，鄭宇翔曾尹儷、柯志恩及陳其邁4人先抽籤決定順序，第一階段是個人申論，第二階段由4位發問人輪流發問，第三階段是候選人結論。第一階段個人申論，4人的發言順序為柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔及陳其邁。

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