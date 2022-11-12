國際白色野餐登場！客家公園現純白人海 光雕秀點綴尾聲
台北國際野餐今（12）日盛大舉辦，活動地點選在台北市客家文化主題公園中，許多民眾、網紅按照服裝要求，全套純白色服裝優雅出席，園區中純白人海相當壯觀，而今年為台北國際白色野餐取得國際授權的第五週年，主辦單位特別與光影團隊打造出絕美光雕秀，要為台北白色野餐五週年畫下完美句點，沒有到場參加的民眾，也可以透過官方臉書直播觀賞，一起翻轉「戶外野餐」的舊觀念，美化台灣野餐新生活。
台北國際白色野餐遵循法國傳統，到活動前一刻都不會知道野餐的地點，僅以台電大樓捷運站為集合點，而活動正式展開後也公開了今年的活動場所，搭配今年訴求「無痕美學」主題，選擇綠建築設計的客家文化主題公園，也提倡減少因活動而產生的一次性垃圾，使用可循環餐具，採用無紙數位票券進場，為台北智慧城市的永續經營盡一份力。現場可以看到民眾無論男女老少，皆一身優雅白色服裝，在陽光明媚的園區內相當壯觀。
而台北國際白色野餐幕後推手璐鹿野，這幾年續舉辦各種野餐露營活動，並從2014年在台北發起第一場白色野餐。當年為了讓台灣白色野餐獲得國際正式認可，與法國組織無數次對話與溝通，最後讓台北成為國際台色野餐的授權舉辦城市，而如今迎來第五週年的白色野餐，將優雅、唯美加入台灣野餐文化，也讓更多年輕人願意走出戶外。希望萃取不同國家的藝術養分融入台灣，期待藉由白色野餐的推動，將台北城市行銷到國際。
實際詢問帶男伴一同參加活動的林小姐興奮表示「今年是第一次參加白色野餐，平常不會去野餐，但這（白色野餐）有打破過去戶外野餐的感覺，變得很漂亮、很優雅，適合打卡拍照」；劉姓民眾提到「去年停辦很可惜，覺得是一場很輕鬆的宴會，很好玩啊，期待最後的燈光秀」。