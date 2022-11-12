中市機車定檢率六都第一 今表揚40家機車定檢站績優楷模

臺中市政府環境保護局今（12）日舉辦111年臺中市機車排氣檢驗站績優表揚活動，由副市長陳子敬頒獎表揚獲得「年度績優檢驗站」、「機車檢驗數績優獎」、「汰舊卓越獎」獎項的績優機車檢驗站業者，肯定他們齊心協助轄內近120萬輛應定檢機車完成定期檢驗，也期勉未來能持續提供高品質服務。





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副市長陳子敬表示，臺中市長盧秀燕為有效改善及提升轄內空氣品質，上任以來積極推動「藍天白雲行動計畫」，並提高補助淘汰老舊機車及換購電動機車政策。近4年來，設籍臺中市的二行程機車數量，從9萬3894輛減少至4萬2408輛，共計汰除5萬1486輛，成功減少5成以上的高污染二行程機車。





▲中市機車定檢率六都第一，台中市環保局今天表揚40家機車定檢站績優楷模。（圖／環保局提供）

環保局表示，臺中市目前共有450家領有認可證的檢驗站，環保局針對各檢驗站之檢測環境、檢測儀器保養狀況、文件品管及服務態度等服務品質進行評比作業，經評鑑結果，今年評選出「崑松機車行」等20家檢驗站為「年度績優檢驗站」；為促進各檢驗站之良性競爭，鼓勵檢驗站協助宣導民眾落實機車排氣定檢，特別頒發「機車檢驗數績優獎」，評選出「宥佳輪業行」等10家檢驗站；另推動老舊機車汰換補助政策，針對鼓勵民眾汰換老舊機車績效優異者，頒發「汰舊卓越獎」，評選出「順發車行」等10家檢驗站；總計40家檢驗站獲獎。





環保局強調，為感謝機車排氣檢驗人員一年來的辛勞，特於今（12）日在臺中市潮港城國際美食館舉辦績優表揚暨感恩餐敘活動，感謝臺中市檢驗站伙伴致力於機車排放污染改善工作之用心與奉獻。藉由臺中市各檢驗站通力協作，去（110）年雖受疫情影響，致使民眾降低外出完成機車排氣定檢意願，惟臺中市機車定檢率仍有82.7%高水準之表現，在六都排名中首次躍居第一，執行績效相當優異，期望今年也能再獲得更優異亮眼的機車定檢率績效。









