辣妹合影「魔獸」被瘋傳酸爆！本尊反擊了：男友差點噴淚
美國NBA重量級球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），正式加盟台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊，讓台灣球迷為之瘋狂。而霍華德近日也在積極備戰，也讓不少人幸運拍到照片。對此，一名在IG擁有26.3萬粉絲的辣妹，卻因為和魔獸合照，遭到其他酸民留言謾罵，讓她忍不住回應了。
據了解，臉書社團「爆廢公社公開版」就有網友貼出一張魔獸裸著上半身和短裙辣妹合影的照片，並嘲諷「明年這個時候應該會多很多小魔獸！」由於霍華德在美國的私生活相當精彩，眾所皆知，結果底下留言也充斥著各種難聽、歧視或仇女的言論。
對此，照片裡面的辣妹也透過臉書，在底下留言反擊了，「我是不知道我男友191，我178，能不能生出一個200公分的小魔獸啦，昨晚過生日，剛好這位球員在男友朋友的健身房訓練，有幸陪他去追星，僅此而已，大家冷靜一點～」
辣妹也笑著提到，男友一看到偶像還真的差點哭出來，如此高EQ的回覆，也立刻獲得不少網友力挺，「別理他們，一堆霸凌當有趣的」、「好險你有正能量」、「希望妳不要因為這邊一些低素質的留言影響到心情」、「這麼美EQ又好的女孩連我都戀愛了」、「本人很漂亮，網路上很多仇女的臭嘴看看就好」、「妳是擁有大智慧的美麗女孩，祝妳一生平安。」