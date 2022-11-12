湧2千人！蔡英文、賴清德齊挺　徐定禎拚苗栗72年首翻轉

▲徐定禎今日於苑裡舉行「拒絕黑金，守護苗栗」造勢，蔡英文前往背書並表示，苗栗選情已經黃金交叉，請大家集中選票、返鄉投票。（圖／民進黨提供）
▲徐定禎今日於苑裡舉行「拒絕黑金，守護苗栗」造勢，蔡英文前往背書並表示，苗栗選情已經黃金交叉，請大家集中選票、返鄉投票。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-12 18:45:05

距離投票日僅剩14天，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（12）日在苑裡慈和宮舉辦「拒絕黑金，守護苗栗」大型造勢活動，約莫2000多位苗栗人出席支持，總統蔡英文、副總統賴清德、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法委員羅致政、沈發惠、林靜儀、邱議瑩、何欣純也都到場助選。蔡英文表示，拜託所有反對黑金的人，一起集中選票，在外地的年輕人也要返鄉投票，投給會贏的4號徐定禎，一起創造歷史，創造苗栗72年來首次政黨輪替；徐定禎表示，民心思變，苗栗鄉親都希望力拚翻轉，贏回苗栗光榮感，可以大聲喊出「我苗栗、我驕傲」。

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▲徐定禎今日於苑裡舉辦「拒絕黑金，守護苗栗」造勢，賴清德再度到場力挺，呼籲苗栗人投給有能力、有經驗的徐定禎。（圖／徐定禎辦公室提供）
▲徐定禎今日於苑裡舉辦「拒絕黑金，守護苗栗」造勢，賴清德再度到場力挺，呼籲苗栗人投給有能力、有經驗的徐定禎。（圖／徐定禎辦公室提供）
徐定禎表示，這是民進黨在苗栗最有機會政黨輪替的一次，現在民調黃金交叉，很有信心勝選。他說，這些日子跑遍18鄉鎮，看到許多鄉親的期盼眼神，拜託他一定要當選，都差點忍不住掉淚。

徐定禎表示，這場選戰不是他一人的選戰，自己承載鄉親期盼，要拒絕黑道入主縣府，更要為家鄉盡一份心力，為苗栗找回尊嚴與光榮。他承諾，當選後會用最快速度與中央展開大合作大建設，解除苗栗負債被管制的狀況，讓建設進步。徐定禎更喊出「開票比小英總統還高」，呼籲鄉親集中選票，一起改變苗栗寫下歷史。

蔡英文表示，徐定禎民調已經呈現黃金交叉，苗栗72年沒有政黨輪替、是負債最多的縣市，被人戲稱是「苗栗國」，這次非常有機會，苗栗人要改變，就要支持徐定禎。若是苗栗繼續由黑金、地方派系控制，建設就不會進步，老幼也沒辦法獲得好的照顧。苗栗要「投給會贏的人」，團結集中選票，讓苗栗改變，大家才能說出「我苗栗，我驕傲」。

蔡英文指出，若是一個縣長，跟黑道有關係，跟地方派系掛鉤太深，苗栗的建設、產業就不可能會進步；苗栗的長輩、年輕人就不可能受到好的照顧，也很難找到工作。現在選情非常緊張，大家與徐定禎再拚一下就過關了。

賴清德則稱讚徐定禎操守好、風評好，有理財專業與行政經驗，賴表示，苗栗現在有財政危機、人口流失、縣府施政不力等3大危機，在國民黨執政下連公務員薪水都發不出來，如同城市血液般的人口不斷流失，城市向下沉淪，徐耀昌8年縣府被監察院彈劾、糾正達到14次之多。

賴清德鄭重向鄉親請託，絕對不要投給巧取豪奪、圖謀自己砂石利益的黑道，他更以台語俗諺「未冬節都挲圓仔，無講是冬節」，比喻縣政交給黑道絕對是災難一場，未來若黑道當選，甚至會看到人民保姆警察、公務人員被黑道指揮。苗栗要改變，就要集中選票，投給有能力、有經驗的徐定禎。

▲蔡英文多次赴苗栗力挺徐定禎，期盼完成苗栗地方自治史上首度政黨輪替。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文多次赴苗栗力挺徐定禎，期盼完成苗栗地方自治史上首度政黨輪替。（圖／民進黨提供）

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