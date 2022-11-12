湧2千人！蔡英文、賴清德齊挺　徐定禎拚苗栗72年首翻轉

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徐定禎表示，這場選戰不是他一人的選戰，自己承載鄉親期盼，要拒絕黑道入主縣府，更要為家鄉盡一份心力，為苗栗找回尊嚴與光榮。他承諾，當選後會用最快速度與中央展開大合作大建設，解除苗栗負債被管制的狀況，讓建設進步。徐定禎更喊出「開票比小英總統還高」，呼籲鄉親集中選票，一起改變苗栗寫下歷史。
蔡英文表示，徐定禎民調已經呈現黃金交叉，苗栗72年沒有政黨輪替、是負債最多的縣市，被人戲稱是「苗栗國」，這次非常有機會，苗栗人要改變，就要支持徐定禎。若是苗栗繼續由黑金、地方派系控制，建設就不會進步，老幼也沒辦法獲得好的照顧。苗栗要「投給會贏的人」，團結集中選票，讓苗栗改變，大家才能說出「我苗栗，我驕傲」。
蔡英文指出，若是一個縣長，跟黑道有關係，跟地方派系掛鉤太深，苗栗的建設、產業就不可能會進步；苗栗的長輩、年輕人就不可能受到好的照顧，也很難找到工作。現在選情非常緊張，大家與徐定禎再拚一下就過關了。
賴清德則稱讚徐定禎操守好、風評好，有理財專業與行政經驗，賴表示，苗栗現在有財政危機、人口流失、縣府施政不力等3大危機，在國民黨執政下連公務員薪水都發不出來，如同城市血液般的人口不斷流失，城市向下沉淪，徐耀昌8年縣府被監察院彈劾、糾正達到14次之多。
賴清德鄭重向鄉親請託，絕對不要投給巧取豪奪、圖謀自己砂石利益的黑道，他更以台語俗諺「未冬節都挲圓仔，無講是冬節」，比喻縣政交給黑道絕對是災難一場，未來若黑道當選，甚至會看到人民保姆警察、公務人員被黑道指揮。苗栗要改變，就要集中選票，投給有能力、有經驗的徐定禎。