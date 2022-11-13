天氣越冷越旺！「4星座」金星加持桃花運　一路順到2023

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獅子座可以於立冬後享受美妙的感情日子，你的伴侶永遠把你放第一位，什麼事都向你報備丶依你的話為主，加上你倆的價值觀、理念很像，也讓你們輕易就能對未來計劃有共鳴，關係自然更穩定。單身的獅子，你會邂逅一位年紀比你大的理想型，他的成熟體貼讓你安全感十足，這種被寵溺呵護的感覺，令你心醉不已，所以立冬後若有朋友替你張羅相親、聯誼聚會，別猶豫、去就是了！
第三名、雙子座
立冬後金星會慢慢靠近你的夫妻宮位，讓雙子的桃花朵朵開，且正緣降臨的機會特別大，如果你在11月底閃婚老師也覺得不意外。此時，更是單身者的絕佳好時機，連上班路上都有機會遇到搭訕者，追求者飲料點心更是樣樣來。立冬後你明顯感到自己人氣上漲，忙著應下許多人的邀約，你也隱約察覺，有些條件很不錯的對像都對你有好感，想在立冬後順利脫單，可別錯過這個機會！有對象的人則可以與另一半好好規劃人生下半場了，你們的感情已經有一定的基礎，此時論及婚嫁，就是絕佳時刻。
第二名、巨蟹座
巨蟹座在立冬後愛情運主要來自你自身的魅力。目前愛情金星正坐你的愛情宮位，這對單身的人、暗戀曖昧者、或想複合的人顯然是非常有利的。你在生活、事業、或在自己專長領域上發揮自如，這份自信使你在人群中特別耀眼，不只會使你桃花滿滿，更令心儀你許久的追求者增加不少危機感，請繼續保持你的魅力吧，對方已著急的想找時機告白了！而有伴侶的人，可在這期間多挖掘彼此間新的共同興趣、兩人合力完成某一件事，這會使你們的感情更加增溫、彼此的信念更加穩固。
第一名、射手座
立冬後愛情運有「太陽與金星入命宮」的加持，令你過去努力的一切終於得到美滿收穫。單身的人，過去各種相親聯誼都不缺席的你，會在立冬後遇上條件非常不錯的對像，就先試著約會看看吧！而曖昧、暗戀期的射手座，你跟他的關係會在這期間會有非常大的進展，可能以往沒什麼接觸機會，但近期會有機會使你們長時間相處、碰面，可要好好把握！有伴侶的人，則是跟對象感情持續升溫，尤其是準備懷孕的射手，在11月中大有機會獲得驚喜好孕，可以好好期待。