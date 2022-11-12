政見會開砲！陳時中轟蔣萬安政見少　酸黃珊珊沒戰力

台北市長選舉公辦政見發表會今（12）日登場，民進黨台北市長候選人陳時中分別針對無黨籍候選人黃珊珊與國民黨候選人蔣萬安近來表現做出評論。陳時中說，蔣萬安提出不多的經驗，也對「矽谷經驗」沒有具體說明；黃珊珊一直說自己有「即戰力」，但黃在北市府擔任副市長的3年，無論是都更案件、社會住宅興建，都和當初目標差非常多。
陳時中表示，蔣萬安提出不多的政見，提到「矽谷經驗」，但卻沒具體說明、難道矽谷私人基金建高房價社宅適用在台北？陳時中還說，蔣萬安擔任立委時在立法院衛環委員會多年，卻提北市聯醫要增加有500床長照病床，竟不知一家機構最多只能設立200床。
陳時中說，蔣萬安讓他最驚訝的就是「深蹲免費搭公車」，雖然國外有類似的政策，但重點在推動全民運動，而非節能減碳；預約公車部分，蔣萬安也沒有具體說明。
陳時中也提到，黃珊珊一直說自己有「即戰力」，但黃在北市府擔任副市長的3年，與自稱智商157的台北市長柯文哲做事，無論是都更案件、社會住宅興建，都和當初目標差非常多，且若居住正義很重要，為何柯文哲社宅喊卡時，黃珊珊都沒意見。
陳時中表示，若2014年投票給柯文哲，現在失望透頂；若厭倦了無心市政的市長、厭倦台北市民永遠只是市長往上爬的工具，覺得大巨蛋在停工期間自己成長很奇怪，厭倦說一套做一套，對施政滿意度永遠在後段班感到氣憤，「11月26日請你把票投給我」。